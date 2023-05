हम बेचते हैं रद्दी, फिर वो कैसे बन जाता है कागज़, Viral Video में देखिए पूरा प्रोसेस

Paper Recycling Process: सोशल मीडिया पर आपको तरह-तरह के वीडियो देखने को मिलता है. कुछ वीडियो तो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए जाते हैं लेकिन कुछ वीडियो ज़रूर ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर कुछ नया सीखने को मिलता है. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें रद्दी को रिसाइकिल करके कागज बनाया जा रहा है.

आपने रिसाइक्लिंग के टर्म को कई बार सुना और पढ़ा होगा. हो सकता है कि कभी ये प्रोसेस भी आपको देखने को मिला हो लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो आप वायरल हो रहे वीडियो में कम से कम आप रद्दी से कागज बनने का पूरा तरीका देख सकते हैं. कारोबारी हर्ष गोयनका ने एक वीडियो शेयर इसका प्रोसेस शेयर किया है.

ऐसे बनता है कचरे से कागज़ …

वीडियो में आप शुरुआत में देख सकते हैं कि कचरे को एक मशीन में ट्रांसफर किया जा रहा है. यहां से निकले गाढ़े तरल पदार्थ को ठोस के करीब ले जाया जाता है और फिर चादरों में रखकर इसे सेट किया जाता है. कच्चे कागज को सुखाया जाता है और हाथों से दूसरी मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है. फिर खुरदरे किनारों को काटकर इसे ज्यादा साफ-सुथरा रूप दिया जाता है और फिर से एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है.

Fascinating to see how paper is made out of waste…. it is efforts like this which will make the world a better place! pic.twitter.com/d1IYVRPYYD

— Harsh Goenka (@hvgoenka) May 2, 2023