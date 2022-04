Video : अनोखा पेड़ जो ऑक्सीजन ही नहीं पानी भी देता है, काटने पर निकलती है साफ जलधारा !

पेड़-पौधे हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं. हमारे खाने-पीने के लिए वो अनाज और फल-सब्जियां देते हैं. गर्मियों में छाया और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं. हालांकि आप ऐसे पेड़ (Water Tree) के बारे में नहीं जानते होंगे, जो इन सबके साथ-साथ पीने का साफ पानी भी देता है. इस दुर्लभ पेड़ (Terminalia Tomentosa) का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Water Tree Viral Video) हो रहा है.

किसी पेड़ को काटने पर अगर उसमें से पानी की धार निकलती हुई दिखाई दे, तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेड़ टर्मिालिया टोमेनटोसा (Terminalia Tomentosa) है. अगर प्यास के गला सूख रहा हो और आस-पास इस पेड़ के दर्शन हो जाएं, तो आप खुद को किस्मतवाला समझ सकते हैं. हालांकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए पेड़ का वीडियो देखकर वे हैरान हो रहे हैं.

प्यास बुझाने वाला पेड़

वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं कि भला पेड़ से पानी की धार कैसे निकल सकती है. अचंभित कर देने वाले वीडियो में एक शख्स पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करता है और फिर छाल कटते ही पेड़ से पानी की तेज़ धार निकल पड़ती है. ये आदमी इस पानी को पीना शुरू कर देता. ये पेड़ कहीं और नहीं बल्कि अपने ही देश में पाया जाता है, जिसे वॉटर ट्री यानि पानी वाला पेड़ भी कहा जाता है. इसमें से निकलने वाला पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक होता है.

WOW!

This Indian 🇮🇳 ‘Water Tree’ Can Quench Your Thirst

From enlightening Tissa Budhha to being a natural clean water kiosk, this tree is a true miracle.

pic.twitter.com/bmjqcI7PYB

— Erik Solheim (@ErikSolheim) April 13, 2022