Viral Video: शेरों के झुंड में फंसा था जंगली भैंसा, फिर कुछ ही मिनटों में यूं पलट गई बाज़ी !

कहा जाता है कि दोस्ती, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है. जिसके पास ये दौलत है, वो बुरे से बुरे वक्त से निकल सकता है. इसी मैसेज को लेकर एक वाइल्डलाइफ वीडियो (Wildlife Video) इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है. वीडियो को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि दोस्त, बड़ी से बड़ी मुश्किल से आपको उबार सकते हैं.

वीडियो को IFS सुधा रमन (Sudha Ramen) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Viral Video) से शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- ‘अगर आपके पास हमेशा साथ खड़े होने वाले दोस्त मौजूद हैं, तो अपने आपको अमीर समझिए. जंगलों से ये सबक आपके लिए.’ आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए-

Consider yourself rich if you have friends who are always there for you.

A lesson from the wild. Credits in the video. pic.twitter.com/TYJxBrTdKr

— Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) September 27, 2021