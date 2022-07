Video : बाढ़ के पानी के बीच डूबकर वीडियो बनाती रही महिला, पब्लिक बोली- 'दीदी को लेनी है सेल्फी'

Woman Taking Selfie in Flood :सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन पाने के लिए लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं. कुछ लोग इस चक्कर में अपनी जान ज़ोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते. कुछ ऐसा ही करती हुई एक महिला का वीडियो इस वक्त वायरल (Viral Video Of Flood Selfie) हो रहा है, जिसमें वो फ्लैश फ्लड के बीच सेल्फी स्टिक लेकर वीडियो बनाने में जुटी है. आप वीडियो देखकर एक बार हैरत में पड़ जाएंगे.

वीडियो में एक महिला बेहद डरावनी घड़ी में भी सेल्फी स्टिक हाथ से छोड़ ही नहीं रही है. पानी का सैलाब देखने के बाद भी उसे चिंता सिर्फ इस बात की है कि इस वीडियो को ज़रिये वो कितने लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर्षित कर पाती है. महिला को इस तरह वीडियो बनाते हुए देखकर लोगों ने एक से बढ़कर एक रिएक्शन दिया है.

बाढ़ के पानी में सेल्फी !

वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला को बाढ़ के पानी के बीच सेल्फी स्टिक लेकर वीडियो बनाते हुए देखा जा सकता है. वो पीछे से छोड़े गए पानी को देख रही है, फिर भी वो पानी के सैलाब को नज़रअंदाज़ करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही है. थोड़ी देर में बाढ़ का पानी उसके गले तक आ जाता है, लेकिन महिला का सेल्फी प्रेम तब भी नहीं छूटता और अपना वीडियो जारी रखती है. पानी में लगभग डूबे हुए महिला का यूं वीडियो बनाते रहना लोगों को चकित कर रहा है. वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी है?

The first thing to do during a flood is to take a selfie stick!

pic.twitter.com/l6qMpifRaP

