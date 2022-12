Viral Video: झरने के नीचे फोटोग्राफी करना पड़ा महंगा, अचानक आया सैलाब और बहने लगीं ज़िंदगियां!

कुदरत को चुनौती देने की कोशिश जब-जब लोग करते हैं उन्हें ऐसा करारा जवाब मिलता कि ताउम्र भूला नहीं जा सकता है. इंसान चाहे कितना ही विकसित हो जाए, ताकतवर हो जाए, लेकिन कुदरत के कहर के आगे हर बार बौना ही साबित होता है. इंटरनेट पर एक ऐसी ही तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है. जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया की तिनकों की तरह बह गए ढेर सारे लोग.

ट्विटर के @TansuYegen पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग वॉटरफॉल के नीचे बैठकर फोटोग्राफी कराते नज़र आ रहे हैं. लेकिन तभी ऐसा जलसैलाब आया कि सभी पत्तों की तरह बहते चले गए. वीडियो फिलीपींस के तिनुबदन फॉल का है. जिसे 75 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

जब झरने में आया सैलाब और बह गई कई ज़िंदगियां

अक्सर लोग कुदरती नजारे का लुत्फ उठाने के दौरान ये भूल जाते हैं कि एक गलती या चूक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. कुछ ऐसा ही हुआ फिलीपींस के तिनुबदन फॉल को देखकर लोग पहाड़ियों पर बैठकर झरने का लुत्फ उठाने लगे. बबुत से लोग खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद भी कर रहे थे. लोग ऐसा मशगूल हो गए और उस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि पीछे से जलसैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा था. पीछे बाढ़ देखकर कुछ लोगों ने सतर्कता दिखाई और उठकर जाने लगे. लेकिन कुछ लोग इसे हल्के में लेकर वहीं जमें रहे. जिसका खामियाज़ा ये हुआ कि पानी ने ऐसा प्रलय मचाया कि फिर फंसे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया. जो बचकर किनारे लग गए वो भीतर फंसे लोगों का मंजर देखते रहे.

Your life is more important than your number of social media likes👍 pic.twitter.com/COaaTCV4lK

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) December 20, 2022