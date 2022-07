खरगोश के डर से भाग गए शेर-चीता, अकेले ही उड़ा दिए सबके होश

कहते हैं कि अक्सर कमजोर इंसान हार जाता है. जो ताकतवर होता है उसे जीत मिलती है. लेकिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसमें ये पता चल जाता है कि हार और जीत असल में इंसान के हौसले से तय हो जाता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर इस बात को सच साबित करता एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. इसमें एक खरगोश ने अपनी निडरता से शेर और चीता जैसे खूंखार जानवरों को मात दे दी. खरगोश ने बिना डरे उनपर अटैक किया और वो भागने को मजबूर हो गए.

वायरल हो रहे इस वीडियो में शेर और चीता के कई बच्चे खरगोश के साथ नजर आए. लेकिन इन्हें देखकर अकेला खरगोश डरा नहीं. उसने उल्टा उनपर हमला कर दिया और बदले में जीत हासिल की. जिसने भी इस वीडियो को देखा, खुद को खरगोश की निडरता का फैन बनने से नहीं रोक पाया. मामूली से दिखने वाले कमजोर खरगोश भी अगर जिद्द पर आए, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता है. ये इस वीडियो से साबित हो गया.

भाग गए शेर-चीता

ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया गया, जहां से ये वायरल हो गया. इसे ट्विटर पर IFS Dr.Samrat Gowda ने शेयर किया. वीडियो में देख सकते हैं कि वहां कई शेर और चीता के बच्चे खेल रहे थे. उन्हीं के बीच में ये एक खरगोश भी था. खरगोश को आमतौर पर शेर और चीता से खतरा रहता है. भले ही शेर और चीता के बच्चे ही वीडियो में दिखाई दिए, लेकिन वो भी खरगोश पर भारी पड़ सकते थे. लेकिन खरगोश उन्हें देखकर डरा नहीं. उसने डटकर उनपर ही हमला कर दिया. नतीजा शेर और चीता को ही वहां से भागना पड़ गया.

My strategy is to just attack, attack and attack …. pic.twitter.com/wMJRvebpHl

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) July 1, 2022