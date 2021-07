Viral Video: टीवी पर बिल्ली ने देखा कुछ ऐसा, अचानक दुम दबा कर भागने लगी, लोग नहीं रोक पाए अपनी हंसी

In case you could use a smile today… pic.twitter.com/4rXFuSGPIK

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 25, 2021

बचपन में कार्टून्स (Cartoons) देखने का शौक को अमूमन सभी को होता है. कई लोग तो बड़े हो कर भी ऐसा शौक रखते हैं. बहुत सारे लोग ऐसै भी होंगे जिन्हें टॉम एंड जेरी शो (Tom and Jerry show) बचपन में देखना बहुत पसंद था और वो अब भी उसके वीडियोज इंटरनेट पर ढूंढते हैं. कार्टून देखने का ऐसा ही शौक रखने वाली एक बिल्ली का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो बड़े मजे से टॉम एंड जेरी को लड़ते हुए देख रही होती है लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसे वहां से भागना पड़ जाता है.दरअसल, पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर रेक्स चैपमैन (Former Basket Ball player Rex Chapman) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल (Official Twitter handle) से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटी बिल्ली टीवी या प्रोजेक्टर के आगे बैठ कर बड़े ही गौर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे टॉम एंड जेरी शो को देख रही है. इस शो के प्रेमियों को शायद यह एपिसोड अच्छे से याद होगा. जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि टॉम, जो कि एक बिल्ला है वो चूहे जैरी को सिर पर मारता है, जिसके बाद जैरी अपने हाथ में गुब्बारे की तरह हवा भर कर उसे बड़ा कर लेता है और जोर से टॉम को मारता है. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यही सीन देखते हुए बिल्ली उछल जाती है और वहां से तुरंत भाग जाती है.इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोग रीट्वीट भी कर चुके हैं. इस वायरल हो रहे वीडियो पर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह फोटोशॉप (Photoshop) का कमाल है. तो कुछ लोगों का यह कहना है कि एक डरे हुए जानवर को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा. जिसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि बिल्लियां हर चीज से डरती हैं. कमेंट सेक्शन में लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर यह वीडियो फेक है और एडिटिंग कर कार्टून शो को दिखाया गया है तो असल में बिल्ली वहां देख क्या रही थी. खैर सच जो भी हो, यह वीडियो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है.