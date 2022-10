Video: मां ने 3 साल की बच्ची के आईब्रो पर किया वैक्स, वीडियो देख हैरान रह गए लोग !

Mother Waxing Little Daughter’s Eyebrow: सोशल मीडिया पर यूं तो बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन इनमें से कुछ वीडियो अलग ही किस्म के होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो है तो छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ, लेकिन ऐसा कंटेंट आपने पहले नहीं देखा होगा. हम बच्चों की क्यूटनेस के वीडियो देखते हैं या फिर उनकी होशियारी के, लेकिन इस वीडियो में बच्ची की मां उसके साथ जो कर रही है, वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया.

मां का अपने बच्चों के खास रिश्ता होता है और अगर बात बेटियों की हो, तो वो उन्हें बचपन से ही खूबसूरत और प्यारा दिखाना चाहती है. वायरल हो रहे वीडियो में भी एक मां इसी कोशिश में लगी है. वो अपनी 3 साल की बच्ची की आपस में जुड़ी हुई भौहों को वैक्स से हटा रही है और बच्ची को दर्द भी हो रहा है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

3 साल की बच्ची की आईब्रो पर वैक्स!

जिस उम्र में बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि लोग उनकी शक्ल-सूरत पर गौर करते हैं, उस उम्र में बच्ची की मां उसकी मिली हुई भौहों को लेकर परेशान है. वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची की मां को आप हाथों में वैक्स स्ट्रिप का छोटा टुकड़ा लेकर बच्ची की भौहों के बीच चिपकाए हुए देख सकते हैं. बच्ची को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसी बीच उसकी मां ने स्ट्रिप से उसके मिली हुई भौहों के बाल उखाड़ दिए. बच्ची को तेज़ दर्द होता है और वो अपनी मां से इस बारे में कहती भी है, लेकिन वो अपना काम करने के बाद उसे फाइनल रिजल्ट दिखाने में जुट जाती है.

This has me dead because my mom would wax my forehead and unibrow when I was a kid up until I was in high school 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZAotxT1sKr

— BEEENA$TY (@BrazyyyBritt) October 5, 2022