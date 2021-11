मगरमच्छ को चप्पल से डराकर भगाया, महिला के साहस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

नई दिल्ली. जरा सोचिए! अगर आप नदी के किनारे पर खड़े हों और सामने से मगरमच्छ आता हुआ दिखाई दे. ऐसे में आप खुद को भागोगे या मगरमच्छ को डराकर भगाएंगे? वैसे, हम से ज्यादातर लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह जानकार हैरानी होगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चप्पल दिखाकर मगरमच्छ को भगा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ये महिला नदी के किनारे पर अपने डॉग के साथ टहल रही थी. अचानक नदी में से एक मगरमच्छ महिला की ओर आते हुए दिखाई दिया. लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वह वाकई में हैरान करने वाला था. मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख यह महिला भागने के बचाये, चप्पल उतारकर उसे डराने लगी और मगरमच्छ वापस चला गया.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अनोखा शीर्षक दिया गया. जिसमें लिखा है कि…”सब जानते हैं कि जब मां चप्पल उतारती है तो क्या होता है.“ इसके बाद कई यूजर्स ने इस हैरान करने वाली घटना पर अनोखे अंदाज में तरह-तरह के रिएक्शन दिए.

Everyone knows what it means when mom takes the shoe off. pic.twitter.com/CXD94m6PVz

— Fred Schultz (@fred035schultz) November 9, 2021