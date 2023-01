रोबोट्स से भी तेज़ है इंसानों की स्पीड, परफेक्शन देख दीवाने हो जाएंगे आप, देखें Viral Video

Humans Doing Perfect Work Video: कुछ लोग काम को परफेक्ट करने के चक्कर में इसे काफी देर में निपटा पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो काम तो तेज़ भी करते हैं और परफेक्ट भी. ऐसे वीडियो देखकर हम हक्के-बक्के रह जाते हैं. इंजीनियरिंग और बिल्डिंग के काम में जहां हम अपने देश में धीरे-धीरे काम होते हुए देखते हैं, वहीं इस वीडियो में कुछ लोग बिल्कुल मशीन की तरह धड़ाधड़ काम करते हुए दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ पेशेवर लोगों को इतनी तेज़ी से परफेक्ट काम करते हुए देखा जा सकता है कि आप हैरान हो जाएंगे. वे किसी मशीन की तरह फटाफट उस काम को निपटा रहे हैं, जो हमें एक नज़र में मुश्किल लगता है. कोई पाइप पर किसी डांसर की तरह नाच रहा है तो कोई सड़क पर ट्रैफिक साइन अलग ही स्टाइल में बना रहा है.

ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है काम

वायरल हो रहे वीडियो में एक से बढ़कर एक चीज़ें दिखाई दे रही हैं. कहीं कोई पाइप को मशीन की तरह पैरों से ढलका रहा है, तो कोई फर्श को बराबर करने के लिए लगभग किसी डांसर की तरह काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं ट्रैफिक साइन बनाने के लिए भी वे अजीब ही तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों को डिज़ाइन करने के लिए उनकी इंजीनियरिंग और स्पीड देखकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे. जिस वॉल पुट्टी या पेंट में पेंटर्स अच्छा-खासा वक्त लगाते हैं, उसे ये लोग खड़े-खड़े ही खत्म कर दे रहे हैं. ये वीडियो वाकई ज़बरदस्त है.

Engineers and builders at the professional level👏 pic.twitter.com/jtcAvBiM4h

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) January 15, 2023