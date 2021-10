एडल्ट साइट पर म्यूजियम ने बनाया अकाउंट, न्यूड आर्ट लाइव देखने के लिए फॉलोअर्स को बांट रहा फ्री पास

अगर आप कभी किसी म्यूजियम (Museum) में गए होंगे तो जानते होंगे कि वहां कई तरह की पेंटिंग्स, मूर्तियां और अलग-अलग किस्म की कलाकृतियां होती हैं. ये सभी चीजें सालों पुरानी होती हैं और इतिहास के पन्नों की सच्चाई हमें दर्शाती हैं. कई म्यूजियम्स में ऐसी पेंटिंग्स और तस्वीरें भी होती हैं जिन्हें आज के दौर के कलाकार बनाते हैं. संग्रहालयों में कई बार ऐसे चित्र भी नजर आ जाते हैं जो एडल्ट आर्ट (Adult Art in Museum) की कैटेगरी में आते हैं. ऐसे में इन तस्वीरों को सोशल मीडिया (Nude art on social media) पर शेयर करना काफी मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए एक म्यूजियम ने एडल्ट वेबसाइट (Museum on Adult website) पर अपना अकाउंट बना लिया है और अब उसपर न्यूड फोटोज (Nude Photos) और पेंटिंग्स (Nude Paintings) शेयर कर रहा है.

ऑस्ट्रिया (Austria) के वियना (Vienna) में स्थित कई म्यूजिम (Vienna Museum) इस बात से परेशान थे कि सोशल मीडिया साइट्स अपनी एडल्ट कंटेंट पॉलिसी (Adult Content Policy) के कारण एडल्ट आर्ट को ब्लॉक कर दे रही हैं. इस समस्या से तंग आ कर अब वियना के संग्रहलायों ने एडल्ट सब्स्क्रिप्शन साइट ओन्लीफैंस (Onlyfans) पर अपना अकाउंट शुरू कर लिया है और यहां अपनी गैलेरी की एडल्ट पेंटिंग्स और फोटोज को शेयर कर रहे हैं. आपको बता दें कि ओन्लीफैंस एक सब्स्क्रिप्शन साइट है जिसमें बड़ी मात्रा में एडल्ट कंटेंट नजर आता है. इस साइट पर हर तरह का कंटेंट दिखाया जाता है क्योंकि उनकी न्यूड और पॉर्नोग्राफी को लेकर पॉलिसी काफी उदार है.

कुछ म्यूजियम्स तो फ्री एंट्री टिकट भी बांट रहे हैं. (फोटो: Twitter/@42s_video)

इसी साल एल्बर्टीना म्यूजियम (Albertina Museum) के टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अलग-अलग वक्त पर बैन कर दिया गया था क्योंकि इन सोशल साइट्स के मुताबिक म्यूजियम की एडल्ट आर्ट फोटोज उनकी पॉलिसी के खिलाफ थी. पॉलिसी से परेशान होकर एल्बर्टीना म्यूजियम के अलावा अन्य म्यूजियम्स ने भी ओन्लीफैंस पर अपना अकाउंट शुरू कर दिया. शुरुआत के कुछ फॉलोअर्स को म्यूजियम अपना फ्री एंट्री टिकट भी देगा जिससे लोग वियना जाकर 18प्लस पेंटिंग्स को लाइव देख सकते हैं. वियना टूरिस्ट बोर्ड की प्रवक्ता का कहना है कि इन फोटोज को लोगों को ना दिखाना वियना के बड़े आर्टिस्ट्स का अपमान करना होगा इसलिए फोटोज का प्रचार करना जरूरी है. ये आर्ट्स वियना की संपन्न संस्कृति और हुनर का प्रदर्शन करती हैं.