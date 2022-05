मिट्टी की मदद से युवकों ने बना दी करोड़ों रुपयों की कार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा Video

हर इंसान जब युवा होता है तो उसकी लग्जरी में जीने की हसरत होती है. वो अपने लिए महंगी कारें खरीदना चाहता है मगर जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो ये हसरतें ख्वाब बनकर ही रह जाती हैं. मगर वियतनाम के कुछ युवाओं ने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया. दरअसल, इन युवाओं ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद उनकी तारीफ हो रही है. उन्होंने मिट्टी (Vietnam youth made car from clay) की मदद से कार बना दी है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वियतनाम (Vietnamese boys make car from soil) के कुछ युवाओं ने कमाल कर दिखाया है. ट्विटर यूजर @_figensezgin ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा कि वियतनाम के कुछ युवकों ने काफी कोशिश के बाद अपनी खुद की बुगाटी कार बना ली है वो भी मिट्टी से. वीडियो में दिखाया गया है कि युवकों ने कैसे कार को बनाने में मिट्टी का इस्तेमाल किया है.

A one-year study of Vietnamese youth who built their own Bugatti out of clay mud… 👏👏 pic.twitter.com/LSvvelI2sc



मिट्टी से बना ली कार

उन्होंने सबसे पहले कार का फ्रेम पाइप से बनाया और उसके ऊपर पन्नी चढ़ा दी. उसके बाद उन्होंने पास के तालाब से गिली मिट्टी को लिया और उसे प्रोसेस करने के बाद फ्रेम पर मिट्टी लगाकर कार का डिजाइन तैयार किया. मिट्टी के सूखने पर उन्होंने उसमें डिजाइन उकेरी और फिर बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस के जरिए एक मोल्ड यानी कि ढांचा बना लिया. उस ढांचे पर फाइबरग्लास की परत चढ़ाई गई जिसको उन्होंने खूबूसूरत ढंग से पॉलिश किया. इस बीच उन्होंने गाड़ी का इंजन और अन्य चीजों को फिट किया और उसे टेस्ट ड्राइव पर ले गए. वीडियो के आखिरी में देखा जा सकता है कि बुगाटी जैसी कार लगने वाली इस कार का गजब का टेस्ट ड्राइव हुआ है.

This was them removing all the clay after the mold was created pic.twitter.com/ukJ0ZvyCQd

— Lawrence Bass (@lawmbass) May 7, 2022