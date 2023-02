खास है भारत का ये गांव, फिल्मी सितारों पर रखा जाता है बच्चों का नाम! सड़क पर खेलते दिखते हैं 'अमिताभ'-'शाहरूख'

ऋषि अवस्थी

Children with Celebrity Name: किसी भी बच्चे के जन्म के बाद उसका नामकरण परिवारजनों के लिए बहुत खुशी का पल होता है. बच्चे के जन्म के समय ही घरवालों पहले ही उस बच्चे के कई नाम सोच लिए जाते हैं. बच्चों के नाम कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के नाम कुछ जानी-मानी हस्तियों के नामों से मिलते-जुलते होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव (Villagers name on celebrities and things) भी है जहां के बच्चों के नाम सिर्फ मशहूर बॉलिवुड हस्तियों और खिलाड़ियों के नाम रखे जाते हैं. इतना ही नहीं यहां रहने वाले बहुत से बच्चों के नाम किसी चीज़ पर रखते हैं.

मशहूर हस्तियों पर रखे जाते हैं नाम

कर्नाटक के बेंगलुरू से 400 किमी दूर भद्रापुर नाम के इस गांव में बच्चों के नाम मशहूर हस्तियों पर रखे जाते हैं. इस गांव के बच्चों के नाम पूरी तरह से बॉलिवुड सितारों को नाम पर होते हैं. इस गांव के लोगों के नाम जानने पर आपके होश उड़ जाएंगे. इस गांव में रहने वाले लोगों के नाम अमिताभ, सलमान, शाहरुख, आमिर होते हैं.

हक्की-पक्की जनजाति के रहते हैं लोग

बेंगलुरू के इस गांव में हक्की-पिक्की नामक जनजाती के लोग रहते हैं. यह लोग मूल्यतः भद्रपुर नाम के इस गांव में पाए जाते हैं. हक्की-पक्की नाम की यह जनजाति मूल रूप से जंगलों में रहा करती थी. इन लोगों ने बहुत सालों तक जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया लेकिन 1970 के दशक में कर्नाटक प्रशासन ने इनके लिए अलग बंदोबस्त किया था. इन्हें इस भद्रपुर गांव में रखने की व्यवस्था की गई. तब से ही यह लोग यहां रहते हैं.

फल-जानवरों पर रखते थे नाम

शुरुआत में इस गांव के लोगों के नाम फल और जानवरों से जुड़े हुए होते थे. जैसे-जैसे यह लोग चीज़ों के बारे में जानने लगे वैसे-वैसे यह लोग अपने बच्चों के नाम उन जानी-मानी चीज़ों के नामों पर रखने लगे. शुरुआत में इस गांव के लोग अपने बच्चों का नाम फलों, फूलों और जानवरों पर रखा करते थे.

नाम रखने कि बदला पैटर्न

शहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद से इस गांव के लोगों का नाम रखने का पैटर्न बदल गया. धीरे-धीरे मशहूर अभिनेताओं और खिलाड़ीयों के नाम जानने पर अब यहां के लोगों ने उनके नामों पर अपने बच्चों का नाम रखने शुरू कर दिया. साथ ही राजनेताओं का नाम जानने पर यहां के लोगों ने अपने बच्चों के नाम मशहूर राजनेताओं के नाम पर ही करना शुरू कर दिया. बॉलिवुड हस्तियों और खिलाड़ीयों पर तो ठीक था लेकिन हैरानी कि बात तो यह है कि यहां के बच्चों का नाम विदेशी कंपनियों के नाम पर भी होते हैं. इस गांव में बहुत से लोगों के नाम विश्व में मशहूर कंपनियों के नाम पर हैं. इस गांव में गूगल, फेसबुक नाम के लोग भी मौजूद हैं. इस गांव के अभिनेता और वस्तुओं के नाम के अलावा, विश्व के अलग-अलग देशों के नामों के आधार पर बच्चों के नाम रखे जाते हैं. इस गांव में आपको अमेरिका, जापान और रूस नाम के बच्चे भी मिल जाएंगे. कुछ समय पहले ही अमेरिका और जापान नामक दो गांववालों कि मौत हो चुकी है. अजीबोगरीब नाम वाले लोगों भरपूर इस गांव में लाइसेंस और पासपोर्ट भी मिल जाएंगे. यह कोई दस्तावेज नहीं बल्कि गांव में रहने वाले कुछ लोगों के नाम हैं.

