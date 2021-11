शादी के लिए शख्स का अजीबोगरीब विज्ञापन, वधु के रंग-कद के अलावा बताया क्या होना चाहिए ब्रा और कमर का साइज!

शादी का सीजन चल रहा है और कई लोग अपने साथी के साथ जन्म-जन्म तक साथ रहने की कसमें खा रहे हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं. अखबारों और वेबसाइट्स में शादी के विज्ञापन (Matrimonial Ad) कभी खत्म नहीं होते. लोग अपना जीवनसाथी बहुत सोच-समझकर चुनते हैं. वो ऐसा साथी चाहते हैं जो अपने करियर और परिवार की ओर समर्पित हो. मगर भावनाओं और महत्वकांक्षाओं से परे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बेकार मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पा रहे. हाल ही में एक ऐसे ही शख्स का शादी का विज्ञापन वायरल (Viral Matrimonial Ad) हो रहा है जिसने बेशर्मी (Shameless Marriage Advertisement) की सारी हदें पार कर दी हैं.

आमतौर पर शादी के विज्ञापनों में जो लोग वधु की तलाश (Ad for seeking Bride) करते हैं वो गोरी, पतली लंबी दुल्हन चाहते हैं मगर एक शख्स ने तो उससे भी आगे बढ़कर बेहद विचित्र डिमांड कर दी. शख्स ने शादी एड में जहां कन्या के हाइट और वजन का जिक्र तो किया ही, साथ में उसकी छाती के साइज यानी उसके ब्रा साइज (Matrimonial Ad mention Bra and Waist Size of Bride) और कमर के साइज का भी जिक्र कर दिया. इसके अलावा उसने ये भी लिखा कि वो चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा बनी-ठनी रहे और 80 फीसदी बार कैजुअल कपड़े पहने और 20 फीसदी बार फॉर्मल. उसने ऐसी लड़की की डिमांड की जिसे कुत्तों से प्यार हो और जो बच्चे ना चाहती हो.

Liberal but pro life. Boob size. Height and other requirements of this one Indian man on a matrimonial site! pic.twitter.com/xxljeXAHsG

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) November 19, 2021