Vispy Kharadi latest Record: ‘स्टील मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से मशहूर विस्पी खराड़ी का एक नया वीडियो सामने आया है. उनका यह वीडियो होश उड़ा देने वाला है, जिसे देख कर यकीनन आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (जीडब्ल्यूआर) ने अपने ऑफिश‍ियल ट्विटर पेज पर उनका एक वीडियो ट्वीट किया है. जिसमें दिखाया गया है कि कैसे विस्पी खराड़ी ने अपने सिर से लोहे की कई छड़ों को मोड़ कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. विस्पी के इस अविश्वसनीय वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लोगों को हैरात में डाल दिया.

जीडब्ल्यूआर ने वीडियो के साथ पोस्ट किए गए कैप्शन में लिखा है, ‘नया रिकॉर्ड: विस्पी खराड़ी (भारत) ने सिर के साथ एक मिनट में सबसे ज्यादा 24 लोहे की सलाखें मोड़ीं.’ बता दें कि विस्पी खराड़ी ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 फरवरी, 2023 को इटली के मिलान में ‘लो शो देई रिकॉर्ड’ के सेट पर बनाया था, जिसका अब वीडियो वायरल हो रहा है.

विस्पी ने सिर से मोड़ीं सलाखें

क्लिप के शुरुआत में, विस्पी खराड़ी अपने सिर पर काले रंग का कपड़ा बांधे हुए दिखते हैं. फिर वह लोहे की छड़ों को एक-एक करके मोड़ते हुए दिखते हैं. वह जिस तेजी के साथ लोहे की सलाखों को मोड़ रहे थे, शो में मौजूद दर्शक उनके इस कारनामे को देख कर शॉक्ड दिखे. आखिर में, विस्पी खराड़ी के हाथों में GWR सर्टिफिकेट दिखता है. रिकॉर्ड को बनाने के बाद वह दर्शकों को ‘धन्यवाद’ भी कहते हैं.

विस्पी का वीडियो देखें

New record: Most iron bars bent in one minute with the head – 24 by Vispy Kharadi (India) 🏋️‍♂️ pic.twitter.com/3uWufQJqOc

— Guinness World Records (@GWR) August 17, 2023