Viral Video: खाना सर्व करने का ये कैसा तरीका! वेटर ने अपने हाथ को आग झोंका, फिर अचानक किया चमत्कार!

आज के समय में जब तक कोई इंसान कुछ अनोखा नहीं करता है, तब तक उसकी पूछ नहीं होती है. अनोखा करने के चक्कर में लोग सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियोज बनाते हुए दिख जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक वेटर लोगों को खाना सर्व करते हुए दिख रहा है. पर खाना सर्व (Waiter serve food with fire video) करने के लिए वो ऐसा तरीका अपना रहा है जो हैरान करने वाला है. इस वजह से वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि न्यूज18 हिन्दी इस वीडियो के सच होने का दावा नहीं करता है और आग के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की भी सलाह नहीं देता है.

ट्विटर अकाउंट @negar_m1359 पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक वेटर (Waiter serving with fire in hand video) रेस्टोरेंट में खाना सर्व करता दिख रहा है. वेटर किसी भी रेस्टोरेंट के हों, वो बड़ी ही शालीनता से, अपने ग्राहकों को खाना सर्व करते हैं. उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं पर कुछ-कुछ वेटर्स के खाना सर्व करने का अंदाज इतना अनोखा होता है कि वो चर्चा का विषय बन जाता है.

A strange way of serving food in a restaurant 😜😁🔥#earthquake #EidMubarak pic.twitter.com/vMij4CUmQn

— Negar (@negar_m1359) June 30, 2023