Viral : 'जंग जारी है, MSP की बारी है', आंदोलनकारी किसान की शादी का कार्ड वायरल

आजकल शादी के समारोह में जितना प्रयोग हो रहा है, उतना ही प्रयोग शादी के कार्ड्स (Innovative Wedding Cards) को लेकर भी लोग कर रहे हैं. कोई ई-कार्ड से लोगों को शादी में बुला रहा है, तो कोई स्केल पर शादी का इनविटेशन लिख दे रहा है. इस वक्त जो वेडिंग कार्ड (Experimental Wedding Card) इंटरनेट पर वायरल (Viral on Internet) हो रहा है, वो एक आंदोलनकारी किसान का है.

देश में इस वक्त ऐसे शादी के कार्ड्स का ट्रेंड (Trendy Wedding Cards) चल पड़ा है, जो कुछ न कुछ सामाजिक या राजनैतिक संदेश समेटे होते हैं. लोगों को शादी में आमंत्रित करने के साथ ही लोग अपने ओपनियन भी इनके ज़रिये मेहमानों तक पहुंचा देते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल (Wedding Card Gone Viral ) हो रहा है, जिसमें MSP को लेकर दूल्हे ने अपनी मांग लोगों तक पहुंचाई है.

शादी के कार्ड पर भी ‘आंदोलन’

हरियाणा के एक कपल (Couple Demanded MSP through Wedding Card) ने अपनी शादी के कार्ड में किसान आंदोलन की मांगें लिख दी हैं. कार्ड के ऊपर किसान की फसल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानि एमएसपी देने वाले कानून की डिमांड की गई है. ये कार्ड भिवानी ज़िले के भूषण गांव में रहने वाले एक शख्स है. इस शख्स ने अपनी शादी के कार्ड को एमएसपी की डिमांड करने के लिए इस्तेमाल किया है. शादी 9 फरवरी को है और दूल्हे-दुल्हन का नाम प्रदीप और कविता लिखा हुआ है. बताया जा रहा है कि 1500 वेडिंग कार्ड प्रिंट कराए गए हैं और सभी पर ‘जंग अभी जारी है, MSP की बारी है’ स्लोगन लिखा गया है. कार्ड पर जय जवान, जय किसान का भी संदेश लिखा गया है. इतना ही नहीं कार्ड के एक तरफ ट्रैक्टर के निशान के साथ No Farmers, No Food का स्लोगन भी लिखा गया है.

पहले भी सामने आए हैं अनोखे कार्ड्स

ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसा कार्ड सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें राजनैतिक मैसेज दिया गया हो. कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में एक शख्स की शादी का कार्ड समाजवादी पार्टी के रंग में रंगा हुआ था. इसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की फोटो भी लगी हुई थी. इतना ही नहीं एक अन्य कार्ड में दूल्हे-दुल्हन के नाम के साथ स्केल ऑफ जस्टिस को भी प्रिंट किया गया था, जो समानता को दर्शा रहा था. इसके अलावा एक अन्य साउथ वेडिंग कार्ड में मलयाली सुपरहीरो फिल्म मिन्नल मुरली की थीम देखी गई थी.

