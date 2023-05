Viral Video: जमीन पर रेंगता दिखा अजीबोगरीब जीव, सैकड़ों पैर देख लगने लगेगा डर! लोग बोले- 'बुरे सपने जैसा!'

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो अक्सर लोगों की नजरों के सामने आते रहते हैं, इस वजह से उन्हें देखकर किसी को भी डर नहीं लगता है. पर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो लोगों की नजर में कम ही आते हैं, ऐसे में वो किसी पहेली की तरह होते हैं. जब ये दिखाई देते हैं तो लोग दंग हो जाते हैं. ऐसा ही एक जीव हाल ही में वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाई दिया जो इतना खौफनाक था कि लोग उसे बुरे सपने की तरह देखने लगे. वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले बता दें कि ये एक वायरल वीडियो (Weird creature viral video) है, इसलिए न्यूज18 हिन्दी इसके सही होने का दावा नहीं करता है.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बेहद घिनौना और अजीबोगरीब जीव (weird creature with multiple legs video) नजर आ रहा है. आपने सांप से लेकर गोजर तक रेंगने वाले कई जीव देखे होंगे. वीडियो में दिख रहा जीव भी उन्हीं की तरह है, बस फर्क इतना है कि वो दिखने में बेहद घिनौना है और उसके सैकड़ों पैर हैं.

Does anybody know what this is? pic.twitter.com/eUBCLhtLAJ

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) May 25, 2023