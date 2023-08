Viral Video: नदी में हुई अजीबोगरीब हलचल, अपने आप फव्वरे की तरह उठने लगा पानी! कोई नहीं बता पाया कारण

प्रकृति कितनी अजीबोगरीब है इसका पता तो आपको तभी लगता है जब आपका सामना सीधे प्रकृति से होता है. हम हमेशा प्रकृति की खूबसूरती में डूब जाते हैं पर ये नहीं सोचते कि जब उसका भयानक रूप हमारे सामने आएगा तो क्या होगा! हाल ही में उसी भयानक रूप का एक नमूना एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है जिसमें एक नदी में अजीबोगरीब हलचल (Weird movement in river viral video) होती नजर आ रही है. ये हलचल कैस है, इसका कारण कोई भी नहीं बता पा रहा है.

ट्विटर अकाउंट @cctvidiots पर हाल ही में एक वीडियो (Scary movement in water viral video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक नदी का दृश्य दिख रहा है पर चौंकाने वाली बात ये है कि उसमें बड़ी ही अजीब सी हलचल हो रही है जिसका पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्यों हो रही है. समुद्र में लहरें आना सामान्य बात है. फव्वारों में पानी का उठना-गिरना भी सामान्य है पर ये नदी में इस तरह की हलचल आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी.

Does anyone know what is happening here? pic.twitter.com/HZFabnsgRg

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) August 10, 2023