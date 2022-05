VIDEO: चुटकियों में पीले दांतों को सफेद करने का अजीबोगरीब तरीका, असलियत पर डाल दिया 'झूठ का पर्दा'!

बहुत से लोग इस बात से काफी परेशान होते हैं कि उनके दांत पीले होते जा रहे हैं. वैसे तो वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इंसानी दांत पूरी तरह से सफेद कभी नहीं होते. हल्के पीले दांत स्वस्थ माने जाते हैं मगर कुछ लोगों को पीले दांत बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और इस वजह से वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दांतों को सफेद (How to make teeth white) करें. अब ऐसे लोगों के लिए नए तरह के प्रोडक्ट (Product to make yellow teeth white) का आविष्कार हुआ है जो काफी अजीबोगरीब है.

अपने अजब-गजब और इनोवेटिव वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम टेक एक्सप्रेस (techzexpress) पर कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में दिखाया गया है जिससे कोई भी चुटकियों में अपने पीले दांतों (Make yellow teeth white) को सफेद बना सकता है. ये तरीका इतना हैरान करने वाला है कि आपको लगेगा कि इतना कुछ करने से अच्छा है कि दांतों की अच्छे से सफाई ही क्यों ना की जाए!

दांतों को सफेद करने का अजीबोगरीब तरीका

वायरल वीडियो में पहले पीले और ऊबड़-खाबड़ दांतों को दिखाया जाता है. फिर अचानक मॉडल सफेद रंग के नकली दांत का सेट अपने असली दांतों पर चिपकाती नजर आती है. ये एक तरह से दांतों पर लगाया जाने वाला मास्क है जिसे असली दांतों पर लगाकर उसे खूबसूरत और साफ दिखाने का काम किया जाता है. नकली दांत दूध की तरह सफेद नजर आ रहे हैं और उनका डिजाइन भी काफी अच्छा है. कैप्शन में लिखा है कि इन नकली दांतों का इस्तेमाल कर आप अपनी मुस्कान को और भी खूबसूरत बना सकते हैं.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो चुका है और इसे 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी है और कई लोग इसका मजाक ही बना रहे हैं. एक शख्स ने कहा कि जाओ पहले अपने दांतों को साफ करो. एक ने कहा कि ये क्या बात हुई, दांत साफ मत करो, बस गंदे दांतों को छुपा लो! वहीं एक शख्स ने तो ये भी पूछ लिया कि क्या ये भारत में उपलब्ध है. एक शख्स ने लिखा कि इससे अच्छा आदमी डेंटिस्ट के पास चला जाए. एक ने तो काफी मजाकिया कमेंट किया. उसने लिखा- “आप दांतों की गंदगी तो छुपा सकते हैं मगर उसकी बदबू नहीं छुपा सकते, जाइए, जाकर ब्रश करिए.”

