यहां पत्नी को पीठ पर लादकर रेस करते हैं पति, खास पुरस्कार के लिए करते हैं इतनी मेहनत! काफी पुरानी है परंपरा

दुनिया के कई हिस्सों में अजीबोगरीब मान्यताओं (Weird traditions around the world) का पालन किया जाता है. कुछ समुदाय और धर्मों से जुड़ी होती हैं, वहीं कुछ यूं ही, मजे-मस्ती में शुरू कर दी जाती हैं जिसके पीछे कोई खास मकसद नहीं होता है. धीरे-धीरे ये मान्यताएं खेल बन जाती हैं और हर साल उनका आयोजन होने लगता है. ऐसी ही एक परंपरा फिनलैंड (Wife carrying race Finland) में है जहां पति, अपनी पत्नी को पीठ पर लादकर रेस करते हैं और जीतने वाले कपल को खास पुरस्कार मिलता है.

मेट्रो वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई के महीने में वर्ल्ड वाइफ कैरिंग चैम्पियनशिप (Wife carrying world championship) का आयोजन फिनलैंड में किया गया. इस कंप्टीशन की आधिकारिक साइट के अनुसार इस साल ये कंप्टीशन 1 जुलाई को फिनलैंड के सोनकाजार्वी कस्बे में आयोजित होगा. कोविड की वजह से दो साल ये कंप्टीशन नहीं हो पाया था, इसलिए पिछले साल, काफी धूमधाम से इसे लोगों ने मनाया था. अब सवाल ये उठता है कि ये कंप्टीशन होता कैसे है.

A small town in Finland hosts an annual ‘wife carrying’ competition where you carry your partner around a race course pic.twitter.com/sBNIzJ80sf

— Insider International (@InsiderIntl) May 2, 2018