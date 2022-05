अनोखा देश जहां समारोह में जल्दी आने वालों की नहीं होती पूछ! देर से आने पर ही होता है स्वागत-सत्कार

दुनिया में जितने देश हैं, उनकी उतनी ही विचित्र मान्यताएं है जिसके बारे में जब दूसरे देश के लोगों को पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं. पर ये मान्यताएं उसी देश के लोग सालों से मानते आ रहे हैं और आज भी इसका पालन करते हैं. आज हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वहां किसी समारोह में देर से पहुंचना ही अच्छा माना जाता है, जल्दी पहुंचने वालों (arriving late in Venezuela) का अनादर होता है.

दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला (Venezuela, South America) में अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है जो चौंकाने वाला है. हमारे देश भारत में देर से पहुंचने वालों को अक्सर हेय दृष्टि से देखा जाता है. शादी-समारोह या किसी अन्य फंक्शन में जब लोग देर से आते हैं तो मेजबान नाराज हो जाते हैं मगर वेनेजुएला (weird tradition of getting late in Venezuela) में इसका उल्टा है. वो इसलिए क्योंकि यहां देर से आने वालों का आदर होता है.

15 मिनट से 1 घंटे लेट होना है आम बात

माना जाता है कि वेनेजुएला के लोग समय के बिल्कुल भी पाबंद नहीं होते. यहां हर फंक्शन में 15 मिनट से 1 घंटे देर से आना आम बात होती है और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं करता है. बल्कि देर से आना यहां के ट्रेडिशन में ही शामिल है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई इवेंट 8 बजे शुरू होना होता है तो वो 9 या 10 बजे तक शुरू होता है. अब वहां के लोगों ने देर से आने के फायदे निकाल लिए हैं. उनके अनुसार अगर वो किसी पार्टी में देर से पहुंचते हैं तो उन्हें उसके लिए माफी नहीं मांगनी पड़ती.

अजीबोगरीब रिवाज का ये है कारण

अब सवाल ये उठता है कि इस विचित्र मान्यता का कारण क्या है. ऑडी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जल्दी आना ये दर्शाता है कि मेहमान लालची है और ज्यादा ही उत्सुक है. देर से आने का फायदा ये भी होता है कि अगर मेजबान ने तैयारी पूरी नहीं की है तो उस दौरान उसे तैयारी करने का मौका मिल जाता है. बता दें कि देर से आने का ये मतलब नहीं है कि लोगों को एक दूसरे के वक्त का सम्मान नहीं है. लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि दूसरे का वक्त ना खराब हो. ओपरा वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कई अमेरिकी पत्रकारों ने इस बात का जिक्र किया कि जब वो वेनेजुएला गए तो उन्हें इस अजीबोगरीब रिवाज का पालन करने में काफी वक्त लगा मगर वो धीरे-धीरे सीख गए.

