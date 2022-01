यहां गंधों से संबंध बनाते हैं युवाक! अजीबोगरीब रिवाज का कारण जानकर चौंक जाएंगे आप

दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब रिवाज (Weird Traditions of the World) हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी दंग हो जाएगा. अधिकतर दुनिया के लिए ये रिवाज हैरान करने वाले होते हैं मगर जहां इनको माना जाता है, वहां ये सामान्य (Bizzare Tradition) ही होते हैं. इन विचित्र रिवाजों में से एक है गधों के साथ शारीरिक संबंध (Physical Relations with Donkeys) बनाने की मान्यता. सुनकर कोई भी हिल जाएगा मगर ये सच है. दुनिया में एक ऐसा देश है जहां युवक गंधों से संबंध बनाते हैं और इसका कारण बहुत शॉकिंग है.

करिबियाई देश (Carribean Country) कोलंबिया में एक शहर है कार्टाजेना (Cartagena, Colombia). ये एक प्रमुख पोर्ट है जिसकी खोज 1533 में हुई थी. ये कोलंबिया के उत्तरी कोस्ट पर स्थित है मगर ये शहर सिर्फ पोर्ट की वजह से ही फेमस नहीं है. यहां एक बेहद अजीबोगरीब प्रथा का पालन होता है. इस प्रथा के तहत यहां के युवक शादी से पहले या औरतों से संबंध बनाने से पहले गंधों (Boys Relation with Donkeys in Colombia) से संबंध बनाते हैं.

बेहद अजीबोगरीब हैं इस प्रथा के कारण

इस विचित्र प्रथा के पीछे जो कारण है, वो भी काफी अजीबोगरीब है. यहां के लोगों का मानना है कि अगर युवक शादी से पहले कम उम्र में गंधों से संबंध बनाएंगे तो उनके लिंग लंबे होंगे जिससे वो अपनी पत्नी को खुश रख सकेंगे और समलैंगिक (Homosexual) बनने से बच जाएंगे. आपको बता दें कि कोलंबिया में ये प्रथा इतनी पॉपुलर है कि संगीतकारों ने इस प्रथा पर गाने लिखे हैं. इस विषय पर बुक भी लिखी जा चुकी है और हर साल खास त्योहार भी मनाए जाते हैं.

प्रथा पर बन चुकी है डॉक्यूमेंट्री

सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इस विचित्र परंपरा का पालन करने के लिए डॉक्टर्स भी युवकों को प्रेरित करते हैं. उनका कहना है लिंग से जुड़ी मान्यता बिल्कुल सच है. वाइस वेबसाइट ने साल 2012 में इस मुद्दे पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी. वाइस के रिपोर्टर ये नजारा अपनी आंखों से देखने के लिए वहां गए थे और खुद दंग रह गए थे. वहां के लोगों ने बताया कि कई बार तो कार्टाजेना के लोग गंधों को लेकर इतना सनकी रवैया अपना लेते हैं कि शादी होने के बाद भी अपनी पत्नियों को गंधों के लिए धोखा दे देते हैं.

