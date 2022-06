VIDEO: सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं ये अनोखी ट्रिक! पुरुषों ने की कोशिश मगर बुरी तरह हो गए फेल

आपने अक्सर मर्दों को औरतों पर अपना अधिकार जमाने के लिए ये बोलते सुना होगा कि मर्द सब कुछ कर सकते हैं मगर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो महिलाएं नहीं कर सकतीं. यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर नारी सृजन कर सकती है तो वो सबक कुछ कर सकती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो एक नई चीज लोगों को बता रहा है जिससे पता चलता है कि मर्दों (Weird tricks that men cannot do) का ये दावा बिल्कुल गलत है कि वो हर चीज कर सकते हैं.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी चर्चा में है और इसे देखकर लोग हैरान हैं. कई लोग तो इसमें दिखाई गई चीज के बारे में अधिक जानने की मांग कर रहे हैं. दरअसल, इस वीडियो (Standing vertical holding chair video) में एक खास तरह की ट्रिक दिखाई गई है जो सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं मगर मर्द नहीं. दिखने में ये बेहद आसान सी ट्रिक है मगर हैरानी इस बात की है कि वीडियो में एक भी मर्द इसे अंजाम नहीं दे पा रहा है.

Only women could do this move:

– approach the wall 3 feet long

– bend over, put your head against the wall and pull the chair below you.

– bring your body back to the vertical position (men usually can’t do this part) pic.twitter.com/cREvv0WTwl

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 4, 2022