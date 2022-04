'2,000 सालों से मक्का के कुएं से लगातार निकलता है पानी!' जानिए KRK के वायरल ट्वीट की सच्चाई

कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) उर्फ केआरके (KRK). वो शख्स जो बिग बॉस में आ गया तो हंगामा मच गया और जो अपने फिल्म रिव्यू से सोशल मीडिया पर तहलका मचाता रहता है. केआरके कुछ गिनी-चुनी फिल्मों में ही नजर आए हैं मगर अपने बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. आज यानी 25 अप्रैल को केआरके ने एक ट्वीट किया है जो काफी वायरल हो रहा है. ये ट्वीट मक्का के एक खास कुएं (Zamzam Well in Mecca) से निकलने वाले धार्मिक जल से जुड़ा है. यूं तो केआरके के ट्वीट पर लोग सवाल उठा रहे हैं, मगर आज हम आपको ट्वीट से जुड़ी जानकारी की सच्चाई बताएंगे.

ट्वीट में क्या लिखा है?

सबसे पहले तो सवाल ये उठात है कि ट्वीट (KRK tweet on Mecca sacred water) में क्या लिखा है? केआरके ने लगातार दो ट्वीट में मक्का के आबे जमजम पानी के बारे में चर्चा की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- “Saudi Arab के मक्का शहर में कहीं भी पानी नहीं है! ना कोई नदी, तालाब है! सिर्फ़ एक ही पानी का स्रोत है आबे जम जम! पूरे मक्का शहर में पानी की सप्लाई यहीं से होती है! करोड़ों हाजी इस पानी को अपने देश लेकर जाते हैं! पिछले 2000 सालों से दिन रात यहां से पानी निकलता है लेकिन खत्म नहीं होता!”

उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा- “दुनिया भर के scientists के लिए ये हैरान कर देनी वाली बात है! मक्का दुनिया का अकेला शहर है जहां सोने के पहाड़ हैं! मक्का में कोई पेड़ नहीं है फिर भी Oxygen का स्तर बाक़ी शहरों से ज़्यादा है! प्रदूषण का नाम-ओ-निशान नहीं है! कोई तो बात है!



क्या है ट्वीट की सच्चाई

जब से ये ट्वीट वायरल हो रहा है, तब से उनके कमेंट सेक्शन में लोग अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक. मगर इन बातों में पड़कर आबे जमजम की सच्चाई से नहीं दूर भागा जा सकता. हमने इंटरनेट पर रिसर्च की और विश्वस्नीय माध्यमों के जरिए मक्का के कुएं और आबे जमजम के बारे में जाना.

वैज्ञानिकों की क्या है पानी को लेकर राय

ईजिप्ट टुडे न्यूज वेबसाइट की अगस्त 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एफरिकन रिसर्च इंस्टिट्यूट के जिओलॉजी प्रोफेसर अब्बास शराकी (Abbas Sharaky) और उनकी टीम ने इस पानी पर रिसर्च की है. उन्होंने वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि ज़मज़म का पानी (Zamzam water reality) नवीकरणीय पानी (Renewable Water) है. मक्का में होने वाली बारिश उस पानी का असल स्रोत है. मक्का एक पहाड़ी क्षेत्र है और इसलिए तमाम घाटियों में से एक वो घाटी है जहां ये कुआं है जिसे इब्राहिम की घाटी (Valley of Ibrahim) कहा जा सकता है. इस घाटी में ज़मज़म का कुआं (Well of Zamzam truth) निचली भूमि वाले क्षेत्र में स्थित है.



प्रोफेसर के अनुसार पहाड़ों पर जो बारिश होती है, वो पानी घाटियों के निचले इलाके में गिरता है. वहां पानी की वजह से नदी के तल में जमने वाले बलुआ पत्थर, रेत, कीचड़ आदि तलछट (sediments) में बदल जाते हैं जो करीब 14 मीटर तक जम गए हैं. इस प्रक्रिया ने लाखों साल लिए, तब जाकर ज़मज़म का 14 मीटर गहरा कुआं बन पाया. कुएं में सबसे नीचे, चट्टानें हैं जो इकट्ठी होती गईं जिससे कुएं की कुल गहराई 35 मीटर, 14 मीटर तलछट और चट्टानों के अंदर 21 मीटर हो गई.

बारिश और स्टोरेज प्रक्रिया के साथ, पानी का नवीनीकरण होता चला गया जो आज भी हो रहा है. इन पत्थरों के बीच पानी घुसता चला जाता है और रीन्यूएबल वॉटर बनकर बाहर निकलता है. इस कराण ये पानी कभी नहीं खत्म होता. प्रोफेसर के अनुसार कुएं का ये पानी पिछले 4,000 सालों से इस्तेमाल हो रहा है. इसे हमेशा ही तीर्थयात्रियों द्वारा धार्मिक जल के रूप में इस्तेमाल किया गया. यही वजह है कि इस पानी की खपत उतनी ज्यादा नहीं हुई, जितनी सिंचाई आदि जैसे कामों में होती है. ये भी एक वजह है कि पानी खत्म नहीं हुआ.

