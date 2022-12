VIDEO: पानी में तैर रही महिलाओं के पास पहुंच गयी दुनिया की सबसे बड़ी मछली, नाव को कर दिया तहस-नहस!

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में इंसान को कम ही जानकारी होती है, ऐसे में जब उनका सामना उन जीवों से होता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है. पानी के अंदर रहने वाले कई ऐसे जीव हैं जो काफी खौफनाक दिखते हैं पर उतने होते नहीं हैं. ऐसे ही एक जीव से सामना हो गया दो औरतों का जो पानी में तैर रही थीं. ये कोई आम मछली नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मछली (World largest fish) है.

ट्विटर अकाउंट ओवरटाइम पर अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दो औरतें तैरती दिख रही हैं और उनके पास एक बड़ी मछली है. आपको इसे देखकर लगेगा कि ये कोई व्हेल है या फिर कोई शार्क है पर सच तो ये है कि इसका नाम दोनों ही है. इस मछली को व्हेल शार्क कहा जाता है और ये ‘दुनिया की सबसे बड़ी मछली’ है. मगर ये व्हेल (Whale sharks are not whale) नहीं हैं, ये शार्क की ही एक नस्ल है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ‘दुनिया की सबसे बड़ी मछली’ (largest fish in the ocean) होती है और इसी वजह से इसे व्हेल शार्क कहा जाता है. ये 40 फीट तक लंबी और 21 टन वजनी हो सकती हैं.

I’m never going in the ocean again. pic.twitter.com/n1NDtmV5Gs — Overtime (@overtime) December 15, 2022



व्हेल शार्क नहीं होती खतरनाक

वीडियो में दो महिलाएं पानी में तैरती दिख रही हैं. उन्होंने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है. उनके ठीक बगल में व्हेल शार्क पानी को अपने बड़े से मुंह में निगलती नजर आ रही है. उसके बगल में एक शख्स टूटी हुई नाव में भी नजर आ रहा है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संभवतया महिलाएं उस नाव पर बैठी थीं और मछली ने ही उन्हें गिरा दिया होगा. ये मछली भले ही खतरनाक दिखे पर ये होती नहीं है, ये इंसानों पर हमला नहीं करती.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये जीव भले ही इंसानों के लिए खतरनाक ना हों पर ये उनकी नाव पलटकर उन्हें पानी में तो गिरा ही सकते हैं. एक ने कहा कि इन शार्क्स को तो लोग स्कनॉर्कल कर के भी देखते हैं, ये खतरनाक नहीं होती हैं.

