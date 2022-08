मरने के बाद नजर आते हैं पूर्वज या आंखों के सामने घूमती है जिंदगी? मौत के मुंह से बाहर आए लोगों ने बताए अनुभव

इस दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है कि मौत के बाद क्या होता है? (What happens after death) सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इस सवाल का सही जवाब ना ही किसी किताब में लिखा है और ना ही कोई महात्मा बता सकता है. हालांकि, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी रहे हैं जो पूरी तरह मौत के मुंह में पहुंचने के बाद लौट आए हैं और उन्होंने अपने अनुभवों (After death experience) के बारे में बताकर सभी को चौंका दिया है.

दुनिया में जितने धर्म हैं उतनी ही मान्यताएं हैं, कई लोग मरने के बाद स्वर्ग-नर्क (after death heaven or hell) में जाने के दावे करते हैं तो कई नए जन्म में यकीन करते हैं. बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्म देखती है कि उसके सगे-संबंधी उसके जाने के बाद क्या-क्या बातें कर रहे हैं. ये मान्यताएं हैं और इन्हें सही-गलत के दायरे में नहीं रखा जाता. जो इन्हें मानता है, उनके लिए ये हकीकत हैं, जो नहीं मानता, उनके लिए कोरी कल्पनाएं हैं. मगर आज हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग मरने के बाद जब होश में आए तो उन्होंने बताया कि उनका अनुभव कैसा था और उन्होंने क्या देखा.

लोगों ने बताए मरने के बाद अनुभव

डेली स्टार वेबसाइट ने हाल ही में द इंडिपेंडेंट वेबसाइट की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जो मौत के मुंह से बाहर निकले और कई को तो डॉक्टरों ने ब्रेड डेड घोषित कर दिया मगर उनको अचानक से होश आ गया. रेडिट पर लोगों ने इन दावों का खुलासा किया और बताया कि उन्हें क्या और कैसे नजर आया. लोगों ने 3 तरह के ही दावे आमतौर पर किए हैं. पहला ये कि उन्हें कुछ नहीं मेहसूस हुआ, सिर्फ लगा कि वो बिना सपना देखे सो रहे हैं. कुछ ने कहा कि उन्हें तेज रोशनी, इंसान या कोई चीज दिखी जबकि कुछ ने अजीबोगरीब दावे किए.

कई लोगों को कुछ भी नहीं हुआ मेहसूस

डॉक्टर सैम पार्निया ने हार्ट अटैक के बाद क्लिनिकली डेड हो चुके मरीजों को होश में आते देखा है. उन्होंने जब उनसे पूछा तो उनमें से 40 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो होश में ही हैं. एक ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे वो बहुत हल्का मेहसूस कर रहा है और उसके चारों तरफ धुंधला हो गया और अचानक से अंधेरा हो गया. उसके बाद उसे बस यही याद है कि उसने आंखें खोली और डॉक्टर को देखा. एक शख्स ने कहा कि उसे सिर्फ नॉर्मल नींद जैसा मेहसूस हुआ, कोई सपना नहीं आया.

कई को हुआ अजीबोगरीब अनुभव

कई लोगों ने अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया. एक ने कहा कि उसे किसी टनल के अंतर में तेज रोशनी दिखाई दी जबकि एक ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने शरीर से बाहर आ गया और अपने शरीर को एम्बुलेंस में जाते हुए देखने लगा. वहीं एक ने कहा कि अचानक उसे उसका दोस्त दिखने लगा जो उससे कह रहा था उसे हार नहीं माननी है.

