गोल-गोल घूमकर क्यों अपनी ही कब्र खोदने लगती हैं चींटियां? जानिए 'मौत के चक्र' से जुड़ा विचित्र राज़!

दुनिया में जो भी जीव पैदा हुआ है, उसका मरना तय है. चाहे वो इंसान हो, बड़े और खूंखार जानवर हों या फिर छोटे से छोटा कीड़ा ही क्यों न हो. यूं तो जीवों की मौत किसी बीमारी या बुढ़ाते की वजह से होती है मगर इंसान की तरह कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपनी मौत को खुद ही दावत देते हैं. हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई दर्घटना भी इसी बात का सबूत है कि कैसे इंसान कई बार खुद से ही अपने मौत को बुलावा दे देता है. पर इंसान ही नहीं, चींटियां (Why ants create death spiral) भी कभी-कभी कुछ ऐसा कर जाती हैं कि उनकी मौत हो जाती है. वो खुद से एक ‘मौत का चक्र’ (Why ant circle to die) बना लेती हैं और उसमें फंस जाती हैं.

मुमकिन है कि आपने कभी सैंकड़ों चीटिंयों को एक दूसरे के पीछ, गोलाई में घुमते देखा होगा. आपने ये भी गौर किया होगा कि इस चक्र के बीच में मरी हुई चींटियों का ढेर लगा हुआ है जबकि उसके इर्द-गिर्द चींटियां घूमती (ants moving in circle reason) जा रही हैं. पर वास्तव में चींटियों के ऐसे घूमने के पीछे का कारण क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं. इस चक्र को कहते हैं ‘चींटियों की मौत का चक्र’ (Ant Death Spiral). अगर चींटियां इस चक्र में घूमने लगीं तो समझ लीजिए कि उनकी मौत निश्चित है.

And the last phenomenon recorded for me is an ant mill.

This happen when some ants lost track to it colony and follow other ants in a rotating circle of death. 😱🐜☠️

I dont know what is genus or specie from this ants. #InverteFest @InverteFest pic.twitter.com/ocysJ3jlHf

