कार चलाते वक्त इंसान हो जाता है सम्मोहन का शिकार! हाईवे पर कुछ पल के लिए सुन्न क्यों हो जाता है दिमाग?

Highway Hypnosis: सोचिए कि आप हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं और आपकी नजर एक मील के पत्थर पर पड़ी. आपने देखा कि आपका गंतव्य 100 किलोमीटर दूर है. कुछ वक्त बाद आपका ध्यान दूसरे मील के पत्थर पर गया और आपने पाया कि आपका गंतव्य अब सिर्फ 80 किलोमीटर ही दूर है. अचानक आप सोचने लगेंगे कि अचानक 20 किलोमीटर आपकी यात्रा में से कहां चले गए. उस 20 किलोमीटर को पार करने के दौरान आपने क्या किया? ना ही आप सोए, ना ही आपके साथ कोई हादसा हुआ, फिर बीता हुआ वो वक्त आपको याद (Why we get lost while driving) क्यों नहीं है?

इस पूरी घटना की अगर आप कल्पना करें तो आप पाएंगे कि ऐसा अक्सर आपने मेहसूस किया होगा. ये घटना तब ज्यादा होती है जब आप हाईवे पर चलते हैं. मगर इस घटना को कहते क्या हैं और इसके होने का कारण क्या है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं. इस पूरे वाकये को एक शब्द में कहें तो इसे हाईवे हिप्नोसिस (What is Highway Hypnosis) कहते हैं. ये एक तरह का फिनॉमिनन यानी घटना है. जब इंसान इसका अनुभव करता है, तब वो असल में सम्मोहन का शिकार हो जाता है.

क्या होता है हाईवे हिप्नोसिस?

हेल्थलाइन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार हाईवे हिप्नोसिस हाईवे पर चलने के दौरान तब मेहसूस होता है जब आपका दिमाग खाली सड़कें देखते-देखते ऊब (Highway hypnosis due to monotonous roads) जाता है और उसी कंडीशन में लंबे वक्त तक रहता है. इससे दिमाग ऑटोपायलट मोड पर चला जाता है. आसान शब्दों में कहें तो इंसान कार चलाता रहता है, उसका स्टेयरिंग पर नियंत्रण भी रहता है मगर अपने आसपास के माहौल में घटने वाली सब चीजों को वो भूल जाता है या उनपर उनका ध्यान ही नहीं जाता.

हाईवे हिप्नोसिस होने पर कैसा मेहसूस होता है?

आपको इस सम्मोहन के बारे में तब पता चलेगा जब आप इससे बाहर निकलेंगे. मगर ये मेहसूस कैसा होता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं. नींद आना, दिमाग का थक जाना या फिर किसी चीज पर फोकस ना कर पाना, मन भारी होना, किसी चीज का धीमा रिएक्शन देना या फिर पलकें भारी होना. ये तमाम ऐसी कंडीशन हैं जब हाईवे हिप्नोसिस होता है. इन कंडीशन के दौरान जब सम्मोहन से आप बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने वो मोड़ मिस ही कर दिया जहां से आपको मुड़ना था.

हाईवे हिप्नोसिस के क्या कारण होते हैं?

अगर सड़कों पर देखने के लिए कुछ भी नहीं, यानी सड़क खाली है, अगल-बगल एक जैसा ही दृश्य नजर आ रहा है तो सम्मोहन बहुत जल्द हो जाता है. ऐसे दृश्य के कारण दिमाग भी जल्द ही थक जाता है. इसके अलावा हाईवे हिप्नोसिस तब होता है जब दिमाग अपने से अंदाजा लगाने लगता है. जब ड्राइवर अपनी आंखों से ये देखता है कि आगे का पूरा हाईवे खाली है तो दिमाग धीरे-धीरे रेटिनल फीडबैक पर निर्भर करना बंद कर देता है. वो मेंटल प्रिडिक्शन पर यकीन करने लगता है. इस तरह ब्रेन कम अलर्ट हो जाता है.

कैसे कंट्रोल करें सम्मोहन?

अब सवाल ये भी उठता है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए. तो इसका बहुत आसान सा जवाब है कि दिमाग को व्यस्त रखें. उसके लिए गाड़ी में गाना चला लें या फिर अपने साथी पैसेंजर के साथ बातें करें. खाली हाईवे पर कांच नीचे कर लें जिससे ताजी हवा आपके चेहरे पर लगती रहे. गानों की प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग गानों की रखें. कॉफी पियें, अपनी सीट को सीधी कर के ही कार चलाएं, गाड़ी चलाने से पहले हल्का खाना खाएं और कुछ-कुछ कीलोमीटर पर ब्रेक जरूर लेते रहें.

