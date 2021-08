जानें क्या है 'मिल्क क्रेट चैलेंज' जिसकी सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा; डॉक्टर्स ने बताया इसे बेहद खतरनाक!

जब से सोशल मीडिया (Social Media) का चलन बढ़ा है तब से अलग-अलग तरह के चैलेंज सोशल मीडिया पर आते रहते हैं. जिसे लोग अंजाम देकर सोशल मीडिया पर स्टार बन जाते हैं. ये चैलेंज खूब वायरल (Viral Social Media Challenge) भी होते हैं. पिछले साल से ही कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान कई सोशल मीडिया चैलेंज वायरल हुए हैं जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया है. इन दिनों एक नया चैलेंज आया है जिसे देखकर लग रहा है कि लोगों को अपनी हड्डियां तोड़वाने में भी आनंद आ रहा है!

हम बात कर रहे हैं इन दिनों चर्चा में आए ‘मिल्क क्रेट चैलेंज’ (Milk Crate Challenge) की. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने जरूर इस चैलेंज के बारे में सुना होगा. अगर नहीं तो हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताते हैं. टिकटॉक (Tiktok) से शुरू हुआ ये चैलेंज आज ट्विटर (Twitter) और इंस्टाग्राम (Instagram) पर काफी फेमस हो चुका है. लोग इस चैलेंज को ट्राय करते हुए अपने वीडियोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. इस चैलेंज में आपको दूध के पैकेट का प्लास्टिक डिब्बा यानी मिल्क क्रेट को एक के ऊपर एक सीढ़ी की तरह लगाना पड़ता है और फिर जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं वैसे ही इस क्रेट पर एक-एक कदम रखना पड़ता है. ये चैलेंज संतुलन (Balance) पर आधारित है. जो संतुलित रहकर सबसे ऊपर वाली क्रेट तक चढ़ जाता है वो ये चैलेंज जीत जाता है. यहां देखें इस चैलेंज से जुड़े कुछ वीडियोज.

People doing this like they have the best health insurance… #milkcratechallenge pic.twitter.com/rvHEObBjKC

