क्या है BRA का पूरा नाम? हिन्दी में ब्रा को क्या कहते हैं? जानिए लोगों ने सोशल साइट पर दिए कैसे जवाब

आम जिंदगी में इस्तेमाल की जानी वाली ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को पूरी तरह जानकारी नहीं होती है. ऐसे में लोग अपने अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं. हमारे कपड़ों को ही ले लीजिए. क्या आप जानते हैं कि जीन्स की अगली पॉकेट के पास छोटी जेब क्यों होती है? या फिर महिलाओं की शर्ट के बटन, पुरुषों की शर्ट की तुलना में उल्टी तरफ क्यों होते हैं? अब जब बात महिलाओं के कपड़ों से जुड़ी है तो क्या आप ये जानते हैं कि महिलाओं के अंडरगार्मेंट यानी ब्रा का पूरा (What is full form of bra) नाम क्या है और इसे हिन्दी (What is bra called in Hindi) में क्या कहते हैं?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा (Quora) एक ऐसी सोशल साइट है जिसपर आम लोग अपने सवाल पूछते हैं और आम लोग ही अपनी समझ के हिसाब से जवाब भी देते हैं. अपने सवालों के जवाब पता करने के लिए ये प्लेटफॉर्म तो अच्छा है पर जवाब के रूप में मिलने वाला सारा ज्ञान सही नहीं हो सकता. कुछ वक्त पहले किसी ने लोगों से पूछा कि ब्रा (What is the full name of bra) का पूरा नाम क्या होता है और एक अलग सवाल के जरिए किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि उसे हिन्दी (Bra name in Hindi) में क्या बोलते हैं.

ब्रा का पूरा नाम क्या है?

बहुत से लोगों ने इन दो सवालों के जवाब अपने-अपने अनुसार दिए हैं. कई लोगों ने गलत ज्ञान या तर्क के साथ उत्तर दिए जबकि कई लोगों के जवाब सही थे. राजू मुंडा नाम के एक शख्स ने कहा- “ब्रा यानि कि ब्रेस्ट रेस्ट अरेंजमेंट होता है और आप जितना भी जोर लगा लें इससे अच्छा शब्द हो नहीं सकता है.” वहीं राजकुमार शर्मा नाम के शख्स ने कहा कि ब्रा का एक फुल फॉर्म प्रचलन में है जिसे ब्रेस्ट रेस्टिंग एरिया कहते हैं. आपको बता दें कि ये लोगों के द्वारा खुद से बनाए गए फुल फॉर्म हैं. सही जवाब किरण कुमार वानखेडे़ और रूपाली नयर ने दिया है. उन्होंने लिखा- “ये एक फ्रेंच शब्द Brassiere (brassière) से लिया गया है. इसे न्यूयॉर्क में ईवनिंग हेराल्ड न्यूजपेपर ने 1893 में इस्तेमाल किया था. इसे 1904 में बहुत ज्यादा प्रचलित किया गया जब DeBevoise कंपनी ने इसे एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया था. इसके बाद 1907 में वोग मैग्जीन ने पहली बार ‘brassiere’ शब्द को प्रिंट किया और उसके बाद से ये शब्द प्रचलित हो गया. कुछ सालों बाद इसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने एड कर लिया.” इस उत्तर में इतिहास वाले एंगल के सही होने की हम पुष्टि नहीं करते हैं पर ये सही है कि ब्रा, फ्रेंच शब्द का ही शॉर्ट फॉर्म है.

ब्रा को हिन्दी में क्या कहते हैं?

चलिए अब जानते हैं कि लोगों ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया कि ब्रा का हिन्दी शब्द क्या है. कई लोगों ने अपने-अपने अनुसार जवाब दिए हैं पर ब्रजेश कुमार द्विवेदी नाम के शख्स का जवाब सबसे सटीक लग रहा है. उन्होंने कहा- “वैसे तो ब्रा शब्द अब हिन्दी में भी रूढ़ हो गया है और यह बिलकुल हिन्दी के शब्द जैसा ही व्यवहार करता है, पर हिन्दी में इसे वक्षावृत, वक्षोपवस्त्र, कुच वस्त्र, और कुचाग्रनीवी भी कहते हैं.” वहीं रमेश चंद्र वार्ष्णेय ने कहा- “चोली, कुचबंधन, कंचुकी.” कई लोगों ने सीनाबंद शब्द का भी प्रयोग किया है.

