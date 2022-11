18 से 30 की उम्र में कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? लोगों के जवाब पढ़ कहेंगे- 'बस कर पगले! रुलाएगा क्या?'

18 से 30 साल की उम्र किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी उम्र में वो अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करता है. इस उम्र में लोग स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाते हैं और फिर स्नातक-परास्नातक की पढ़ाई कर नौकरी में हाथ आजमाते हैं. ऐसे में ये समय जिंदगी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. यही वजह है कि 18 से 30 साल (what mistakes to avoid from 18 to 30 years age) के बीच लोगों को कुछ गलतियों से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी को सही दिशा देनी चाहिए. सोशल मीडिया पर लोग इन गलतियों (Mistakes to avoid in young age) को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

सोशल मीडिया वेबसाइट कोरा (Quora) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए है. इस प्लेटफॉर्म पर आम लोग अपने सवाल पूछते हैं आम लोग ही उसके उत्तर देते हैं. कुछ समय पहले किसी ने साइट पर पूछा कि 18 से 30 साल की उम्र (18 to 30 years age mistakes) में कौन सी गलतियां (Mistakes not to commit in young age) लोगों को नहीं करनी चाहिए. तो बढ़चढ़कर लोग उत्तर देने लगे और पॉइंट्स में अपनी बातें शेयर करने लगे. आपको इनके जवाब पढ़कर हैरानी होगी कि आखिर लोग अंजान लोगों को कितनी बेबाकी से सलाह दे रहे हैं. इन जवाबों को पढ़कर आप जरूर कहेंगे, ‘बस कर पगले! रुलाएगा क्या?’

लोगों ने बताईं विचित्र गलतियां. (फोटो: Quora)

“ब्रह्मचार्य का पालन करें!”

हर किसी ने इस उम्र के लोगों को अश्लील चीजों से दूर रहने के की सलाह दी और दूषित ख्यालों से खुद को बचाने के लिए कहा. मोहित शर्मा नाम के शख्स ने कहा- “शारीरिक संबंधों की तरफ ध्यान ना दें और अपने करियर पर फोकस करें. सब कुछ पैसा नहीं होता है, इसलिए पैसे की तरफ ज्यादा ना भागें और अपने परिवार को टाइम दें. जब तक करियर नहीं बन जाता तब तक प्रेमी-प्रेमिका के झंझट में ना पड़ें. अधिक से अधिक ब्रह्मचार्य का पालन करें, योग करें और भगवान का स्मरण करें.”

शख्स ने दी रिस्क लेने की नसीहत. (फोटो: Quora)

प्रेम संबंधों के साथ गलत लोगों से भी दूर रहने की सलाह

देव सुथार नाम के व्यक्ति ने कुछ ज्यादा साफ-साफ लोगों को सुझाव दिया. उन्होंने कहा- “18 से 30 साल की उम्र में लोगों को वेश्याओं से संबंध नहीं रखना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, माता-पिता के अलावा किसी के भी सामने नहीं रोना चाहिए, प्रेमी-प्रेमिका के लिए कभी भी मित्र और परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए किसी को प्यार के झांसे में नहीं फंसाना चाहिए.”

रिस्क लेने की दी सलाह

पंकज जोशी नाम के एक व्यक्ति के सुझाव अर्थपूर्ण और प्रैक्टिकल भी लगे. उन्होंने कहा- “कभी भी रिस्क लेने से पीछे ना हटें लेकिन रिस्क को पहले कैलकुलेट करें और उतना ही लें जितने की आपकी क्षमता है. टेंपररी लोगों को ज्यादा महत्व ना दें, इस वक्त बहुत से लोग जीवन में आएंगे-जाएंगे तो आपको हर किसी को महत्व देना पड़ेगा. जब तक सफल न हों तब तक प्रेम संबंधों में ना पड़ें, क्योंकि आपका समय तो बर्बाद होगा ही साथ में आप अपने और अपने साथी के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे.”

