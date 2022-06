धरती पर अगर आधी हो गई ग्रैविटी तो क्या होगा? 1 साल में बढ़ जाएंगे दिन, घर की छत तक उछलना होगा मुमकिन

ग्रैविटी (Gravity) यानी गुरुत्वाकर्षण बल. ये कणों के बीच एक तरह का बल है जो उन्हें एक दूसरे के करीब खींचता है. ग्रैविटी के ही कारण इंसान चलने में सक्षम होता है, अगर ग्रैविटी ना हो तो वो धरती (What would happen if gravity was reduced by half) पर भी उड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में उड़ते हैं. इस बल के कारण कण स्पेस की ओर खिंचते हैं जिससे एक कटोरे जैसा आकार बनता है. अगर आप कभी किसी कोटेरे में कोई कंचा घुमाएं तो वो गोल-गोल घुमेगा और बीच में गिरने की कोशिश करेगा. इसी कारण से धरती भी सूर्य के चक्कर लगाती है.

ये तो आप जानते होंगे कि ग्रैविटी कैसे काम (How gravity works) करती है मगर आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर धरती पर से ग्रैविटी को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा. अगर धरती की ग्रैविटी अभी की तुलना में आधी हो जाए तो आप बेहद ऊंची छलांग मार सकते हैं. यही नहीं, आप उछलकर अपने घर की छत को भी छू सकते हैं. मगर आप उतनी ऊंची छलांग नहीं मार पाएंगे जितनी आप चांद पर रहकर लगा सकते हैं क्योंकि चांद की ग्रैविटी धरती से 6 गुना (Moon’s gravity) ज्यादा कमजोर है.

भारी चीजों को आसानी से उठा सकेंगे आप

इसके अलावा आप भारी चीजों को आसानी से उठा सकते हैं. अगर आप पहले 1 भारी सूटकेस उठाते थे तो ग्रैविटी कम होने के बाद आप 2 उठा सकेंगे. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी कार या बस उठा लें क्योंकि धरती की ग्रैविटी आधी हो जाने के बाद भी इतनी रहेगी कि आप बस को उठा लें. आप सुपरहीरो तो नहीं बनेंगे.

बढ़ जाएंगे 1 साल में दिन

ग्रैविटी कम हो जाने से प्लेन को उड़ने में आसानी होगी और उसे टेकऑफ में उतने फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी पड़ती है. इसके अलावा जो कम तीव्रता के बल होंगे, जैसे फ्रिक्शन, या खुरदुरा और चिपचिपी सतह से पैदा होने वाला बल, वो भी कम हो जाएंगे. ऐसे में फिसलन भरी जमीन पर चलने में और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है. इसके अलावा हवा आसनी से पत्तियां, कार को उड़ा सकती है. द कन्वर्जन वेबसाइट के अनुसार हवा का दबाव भी ग्रैविटी कम होने से कम हो जाएगा तो अपको जिस तरह पहाड़ों पर कम सांस आती है, वैसे ही जमीन पर भी मेहसूस होगा. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि 1 साल में दिन लंबे हो जाएंगे क्यों सूर्य कम फोर्स के साथ धरती को अपनी तरफ खींचेगा. ऐसे में धरती की गति धीमी हो जाएगी और 1 साल में 517 दिन के करीब हो जाएंगे. इसके अलावा ग्रैविटी कम होने का मतलब है कि सूर्य भी एक छोटा तारा बन जाएगा और इस कारण से धरती का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news