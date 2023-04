क्या प्रकाश की गति के बराबर चलना है मुमकिन? आखिर इंसान पर क्या होगा इसका असर? विज्ञान के पास है जवाब

बचपन में आपने कभी न कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि अगर आप प्रकाश की गति (Moving at speed of light) या उससे ज्यादा गति से चलें तो क्या होगा? तेज उड़ने वाले ‘सुपरमैन’ और तेज भागने वाले ‘फ्लैश’ जैसे काल्पनिक किरदारों को देखकर आपका भी मन किया होगा कि काश आप भी लाइट की स्पीड से चल या उड़ पाते और अपनी मन चाही जगह पर पहुंच जाते! भले ही बड़े हो जाने के बाद ये ख्याल दिमाग से निकल गए हों पर मन में उठे इन ख्यालों का जवाब जानने की आज भी आपको इच्छा रहती होगी. तो क्या इंसानों (Can humans move at speed of light) के लिए ये मुमकिन है कि वो प्रकाश की गति या उससे ज्यादा गति से चल पाएं?

लाइट की स्पीड से चल पाने का अजबगजब ख्याल लोगों को हैरान करता है पर इसपर सालों से वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं. इस दिशा में एल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी (Theory of Relativity) से मिली जानकारी सबसे उपयुक्त है जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि इंसान प्रकाश की गति से चल सकता है या नहीं. अगर सीधे-सपाट वाक्य में बताना हो तो जान लीजिए कि ये असंभव है और महज काल्पनिक ख्याल है कि इंसान प्रकाश की गति से चल सकता है.

लाइट की स्पीड से चलने पर इंसान की उम्र कम हो सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

क्या प्रकाश की गति के बराबर चल पाना है मुमकिन?

इसका कारण ये है कि हमारे जानने में हर एक चीज के अंदर मास होता है जिसे द्रव्यमान कहा जाता है. दुनिया की कोई भी ऐसी चीज, जिसमें मास होता है, उसे चलने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार प्रकाश की गति द्रव्यमान वाली किसी भी चीज पर एक सार्वभौमिक गति सीमा के रूप में कार्य करती है. उनकी थ्योरी बताती है कि मास वाली कोई भी चीज प्रकाश की गति तक या उससे तेज नहीं जा सकती. इसका कारण ये है कि उतनी स्पीड पर ले जाने के लिए किसी भी चीज का मास अनगिनत (infinite) होना चाहिए और अनगिनत मास को उतनी तेज एक्सिलरेट करने के लिए अनगिनत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जो असंभव है.

प्रकाश की 90 फीसदी गति से चलने पर क्या होगा?

अब अगर सिर्फ सोचने के लिए ही हम मान लें कि इंसान लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाए, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की 90 प्रतिशत स्पीड भी हासिल कर ले तो क्या होगा? ऐसे में इंसान के ऊपर कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे. सबसे अहम प्रभाव है टाइम डायलेशन (Time Dilation) यानी समय का फैलाव. साइंस एबीसी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अगर इस गति से आप मार्स तक जाएं और लौटकर धरती पर आ जाएं तो आपको 45 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी जिसे पूरा करने में करीब 16 मिनट और 40 सेकेंड का वक्त लगेगा. पर ये समय धरती पर मौजूद उन लोगों को पता चलेगा जो आपकी यात्रा को देख रहे हैं. आपके लिए समय कम हो जाएगा और लौटकर आने तक आपको सिर्फ 8 मिनट 20 सेकेंड ही पता चलेंगे. इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं. यानी स्पेस में आप जितनी तेज चलेंगे, वक्त उतना कम होता जाएगा. आसान शब्दों में समझें तो जितनी तेज आप यात्रा करेंगे, उतनी धीमे आपकी उम्र बढ़ेगी.

प्रकाश की 99.99 फीसदी गति से चलने पर क्या होगा?

अब अगर सोच लिया जाए कि आप प्रकाश की गति के लगभग बराबर यानी 99.99 प्रतिशत गति से चलते हैं तो क्या होगा? साइंस एबीसी वेबसाइट के अनुसार अगर आप इस गति से चलकर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एल्फा सेंटाउरी (ये तीन तारों का एक समूह है) तक जाते हैं, जो 4.35 प्रकाश वर्ष दूर है, तो आपको जाकर लौटने में 8 साल और 8 महीने लग जाएंगे. पर हैरानी की बात ये है कि धरती पर रह रहे लोगों के लिए 8 साल 8 महीने बीतेंगे, जबकि आपके लिए सिर्फ 1.5 महीने ही बीतेंगे. इसका ये मतलब हुआ कि जब आप धरती पर लौटेंगे, तब आपकी उम्र के लोग 8 साल ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे, जबकि आपकी उम्र 1.5 महीने के अनुसार ही बढ़ी होगी.

