दुनिया में दरवाजे ज्यादा हैं या पहिये? इंटरनेट पर शुरू हुई अजीबोगरीब बहस, लोग ढूंढ रहे जवाब

दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा? (Egg came first or Hen) इस सवाल का जवाब हमने आपको कुछ वक्त पहले दिया था मगर इंटरनेट पर सिर चकरा देने वाले कई ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिनका जवाब तलाश करना मुश्किल है. पहले तो आप इन सवालों में उलझ जाएंगे और दिमाग दौड़ाने लगेंगे फिर आपको एहसास होगा कि आखिर ऐसे सवालों की आवश्यकता ही क्या है! इन दिनों इंटरनेट पर ऐसा ही एक सवाल काफी वायरल (Viral question on internet) हो रहा है. लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में दरवाजे ज्यादा हैं या पहिये? (World has more doors or wheels)

इस सवाल को सुनकर आप सबसे पहले तो खुद से एक सवाल करेंगे कि आखिर ऐसे सवाल किसके दिमाग की उपज होते हैं और अगर किसी के दिमाग में गलती से भी ऐसा सवाल आ गया तो लोगों को इसका जवाब देने की जरूरत ही क्या है! चलिए आपको बताते हैं कि इंटरनेट पर बिना सिर-पैर वाले इस सवाल को लेकर क्यों चर्चा हो रही है.

My mates and I are having the STUPIDEST debate… And I am here for it. Do you think there are more doors or wheels in the world? — Ryan Nixon (@NewYorkNixon) March 5, 2022



ट्विटर पर चर्चा में आया अजीबोगरीब डीबेट

रिपोर्ट्स की मानें तो ट्विटर यूजर Ryan Nixon ने बीते 5 मार्च को एक ट्वीट किया. उन्होंने बताया कि वो और उनके दोस्त एक बेहद बेवकूफी भरे विवाद में पड़ गए हैं और वो पूरी तरह से उसमें शामिल हो चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक पोल अपने ट्वीट के साथ जोड़ा जिसमें उन्होंने सवाल किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा दरवाजे हैं या पहिये? (Wheels vs Doors debate) आपको हैरानी होगी कि इस पोल पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उनमें से 46 फीसदी के करीब लोगों ने कहा कि दुनिया में ज्यादा दरवाजे हैं जबकि 53 फीसदी के करीब लोगों ने कहा कि दुनिया में पहिये ज्यादा हैं.

Doors. Pretty much everything with wheels has doors, except bikes. Anyone who owns something with wheels will live in a building whose doors outnumber their wheels. Eg I own 10 wheels (2 cars, 1 bike) but 28 doors — David Banks (@DBanksy) March 6, 2022



दरवाजे की साइड वाले लोगों ने रखा अपना मत

इस पोस्ट को 18 हजार से ज्यादा लोगों लाइक किया और हजारों लोगों ने कमेंट कर रीट्वीट किया. अब जितना अजीबोगरीब सवाल था, जवाब उससे ज्यादा ही अजीबोगरीब थे मगर वे काफी होशियारी से दिए गए जिसे पढ़कर आपको भी उनकी बातें ठीक लगेंगी. कमेंट सेक्शन में लोग दो गुटों में बंट गए. कुछ पहिए की तरफ हो गए तो कुछ दरवाजे की तरफ. एक शख्स ने दरवाजे का साइड लेते हुए लिखा कि जिन चीजों में पहिए होते हैं, उनमें से अधिकतर चीजों के दरवाजे भी होते हैं. उसने बताया कि उसके पास 10 पहिए हैं, 2 कार और 1 बाइक, मगर उसके पास कुल 28 दरवाजे हैं.

I think shopping carts alone make wheels win. I’ve been crunching number…my household has 26 doors, including vehicles, two lawn mowers, a wheelbarrow, blah, blah, blah. A large shopping centre must have like 3000 wheels. It’s not close. — Sean Byerley (@buzzkill45) March 6, 2022



पहिये की साइड वाले लोगों ने रखा अपना मत

दूसरी ओर टीम व्हील भी कम नहीं थी. एक शख्स ने लिखा कि पहिए ज्यादा हैं क्योंकि कारों में 4 पहिए होते हैं मगर दरवाजे दो या 4 होते हैं. आम घर में 6-10 दरवाजे होते हैं मगर 3 सूटकेस भी होते हैं जिनमें 6-12 पहिए लगे होते हैं. बच्चों के पास खिलौने भी होते हैं जिनमें पहिए होते हैं. इन सारे जवाबों में एक Count Daedalus नाम के एक टिकटॉकर के जवाब ने सभी का दिल जीत लिया जो पहियों की तरफ था. उसने कहा कि दुनिया में हर जगह पहिए हैं. हर देश में ट्रेनें हैं जिनमें पहिए होते हैं. प्लेन से लेकर कार, साइकल से लेकर शॉपिंग कार्ट में पहिए होते हैं. वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, अस्पताल के बिस्तर, लाखों टॉय कार जो हॉट व्हील और लीगो बनाती है, उन सब में कार है.

