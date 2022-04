जब डॉक्टरों का हो गया था 'हिममानवों' से सामना! 5 फीट ऊंचे बंदर जैसे 'दैत्यों' ने कर दिया था हमला

आपने येति (Yeti) के बारे में तो सुना ही होगा. येति यानी हिममानव (Snowman). इंसान, बंदर और भालू की तरह दिखने वाला एक काल्पनिक जीव (What is Yeti) जिसके सच होने का दावा बहुत से लोग करते आए हैं. कई लोगों ने अपनी आंखों से देखने का दावा किया है तो कुछ ने सिर्फ कहानियां ही सुनी हैं. येति के हिमालय में, खासकर नेपाल की बर्फीली चोटियों में होने का दावा किया जाता है. आज हम आपको दो अमेरिकी वैज्ञानिकों के बारे में बता रहे हैं जब उन्होंने येति (When 2 Americans saw Yeti) के दिखने का दावा करीब 70 साल पहले किया था.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर जॉर्ज मोर (George Moore) अमेरिका के पब्लिक हेल्थ डिविजन के चीफ थे. उनके साथ उनकी टीम के सदस्य डॉक्टर जॉर्ज ब्रुक्स (George Brooks) साल 1953 में नेपाल यात्रा पर थे. एक बार वो प्रसिद्ध गोसैनकुंडा (Gosainkunda) के रास्ते पर थे. जानकारी के लिए बता दें कि माना जाता है कि गोसैनकुंडा झील को भगवान शिव (Lord Shiva Gosainkunda) ने अपने त्रिशूल से जमीन में प्रहार कर बनाया था. समुद्र मंथन के बाद जब वो जहर पीने के बाद अपने जलते गले को शांत करने निकले तो उन्होंने यहीं पर पानी पिया था.

लेख में लिखी हिममानवों से सामने की पूरी कहानी

तभी उनका सामना विशाल दैत्य (Strange creature spotted in Himalayas) से हो गया जो उनके अनुसार बंदर जैसा दिख रहा था. मोर ने अपने इस अनुभव का जिक्र साल 1957 के एक आर्टिकल “I Met the Abominable Snowman” में किया था. 19वीं सदी से ही हिमालय के इलाके में येति देखने की कहानियां प्रचलित थीं. कई लोग दावा कर चुके थे कि उन्होंने हिममानव देखा है मगर मोर और ब्रुक्स का अनुभव काफी चौंकाने वाला था.

हिममानवों पर चला दी थी गोली

उन्होंने बताया कि उसकी आंखें खौफनाक थीं और उसके शरीर बाल से भरे हुए थे. उसका कद 5 फीट तक था और वो गुस्से में लग रहा था. तभी उसके पीछे 5-6 और वैसे ही दैत्य आ गए. उन्हें देखकर वहां से दोनों भागे और अपनी बंदूक निकाल ली. उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि वे सब आदिमान जैसे लग रहे थे. वो तो सफलतापूर्व वहां से भागने में कामयाब हुए मगर उनके इस अनुभव ने सभी को चौंका दिया. बहुत से लोग उनके अनुभवव को सच मानते हैं मगर कई लोगों को अनुभव पर शक है. रिपोर्ट के अनुसार बीस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक एंडी मैक्ग्राथ ने कहा था कि मुमकिन है कि दोनों ने मकाक बंदरों को देखा होगा जो काफी बड़े होते हैं. हालांकि, ये बंदर सिर्फ 2 फीट तक के होते हैं मगर ये भी हो सकता है कि वो वीरान इलाके में रहते-रहते उस कद तक पहुंच गए होंगे. येति या हिममानवों को लेकर आज भी वहां लोग अलग-अलग दावे करते हैं मगर सच क्या है, कोई नहीं जानता.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news