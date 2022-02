ऐसा कौन सा जीव है जो मुंह से नहीं पीता पानी? जानवर के बारे में जानकर उड़ जाएंगे होश

दुनिया में जितने जीव हैं, उनसे जुड़े उतने ही हैरान करने वाले तथ्य (Weird Facts about animals) हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी दंग रह जाएगा. इंसान से लेकर जानवर और पेड़-पौधों तक, प्रकृति ने सभी में कुछ ना कुछ अलग बनाया है जो उसे बाकी सबसे भिन्न रखता है. आज हम आपके एक ऐसे ही अलग जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो अन्य जीवों की तरह मुंह से पानी (Animal that do not consume water using mouths) नहीं पीता है.

ये जीव मुंह से नहीं पीता पानी!

जी हां, आपने सही पढ़. दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जो अन्य जीवों की तरह अपने मुंह से पानी नहीं पीता! मगर पानी उसके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरे जीवों के लिए. फिर वो पानी पीता कैसे है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बताते हैं कि वो जीव कौन सा है. हम बात कर रहे हैं मेंढक (How Frogs Drink Water?) की. मेंढक दुनिया का एकलौता ऐसा जीव है जो पानी पीने के लिए मुंह (Frogs do not consume water using mouths) का प्रयोग नहीं करता. चलिए अब आपको अगले सवाल का जवाब देते हैं.

मेंढक मुंह से पानी नहीं पीता है. (प्रतीकात्मक फोटो)

मेंढक कैसे पीता है पानी?

अब जब आप जीव के बारे में जान गए हैं तो जानिए कि मेंढक पानी पीता कैसे है. मुंह की जगह मेंढक अपनी चमड़ी का इस्तेमाल करता है. मेंढकों के पेट और जांघ के नीचे ड्रिंकिंग पैच (Drinking patch in frog) यानी चमड़ी का ऐसा हिस्सा बना होता है जिससे वो पानी सोखते हैं. चमड़ी का ये हिस्सा सेमी-पर्मियेबल (semi-permeable area in frog) होता है. सेमी पर्मियेबल का अर्थ है कि ऐसा तत्व जो अपने जरिए कुछ चीजों को आरपार हो जाने देता है मगर कुछ चीजों को नहीं. इंसानी शरीर में किडनी के टिशू सेमी पर्मियेबल होते हैं, यानी वो कुछ तरल पदार्थों को अपने जरिए पास हो जाने देते हैं और गंदगी को छान देते हैं. इसे एक छन्नी की तरह समझा जाता है. मेंढक अपनी चमड़ी पर बनी इसी छन्नी के जरिए पानी सोखते हैं.

पानी सोखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

आप ये तो जान गए कि कौन सा जीव पानी मुंह से नहीं पीता और ये भी जान गए कि वो चमड़ी से पानी सोखता है मगर अब सवाल ये उठता है कि इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं? इस प्रोसेस को ऑसमोसिस (Osmosis in frogs) कहा जाता है. ऑसमोसिस प्रक्रिया के जरिए ही पेड़-पौधे मिट्टी में से पानी अपनी जड़ों के जरिए सोखते हैं. इसी तरह मेंढकों के शरीर से भी पानी उनकी चमड़ी के खास हिस्से के जरिए अंदर-बाहर होता रहता है और ऑसमोसिस की प्रक्रिया को पूरा करता है. इस प्रक्रिया के दौरान मेंढक सिर्फ पानी ही नहीं, ऑक्सीजन और नमक जैसे जरूरी तत्वों को शरीर में सोखते हैं. इस कारण से मेंढकों पर जल प्रदूषण का ज्यादा बुरा असर पड़ता है क्योंकि कई गंदगियां इस प्रक्रिया के कारण उनके शरीर में घुस जाती हैं जिससे उनकी मौत भी हो सकती है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news