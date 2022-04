किस जानवर की धड़कनें 3 किलोमीटर दूर से सुनाई दे जाती हैं? 181 किलो होता है दिल का वजन

किसी भी जीव के लिए उसका दिल (Amazing facts about heart) बेहद अहम किरदार निभाता है. शरीर के हर हिस्से में खून पहुंचाने का चुनौतीपूर्ण काम दिल के पास ही होता है. हर जीव का दिल कुछ अलग तरह का होता है मगर मूल रूप से काम सबका एक ही होता है. आपके शरीर में दिल तो धड़कता है मगर जब आप सीने पर हाथ लगाते हैं तब आपको उसकी धड़कनें सुनाई देती हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसकी धड़कनें 3 किलोमीटर (Which animal’s heartbeat heard from 3 kilometers) दूर से ही सुनाई दे जाती हैं?

जी हां, एक ऐसा भी जीव है जिसके दिल की धड़कनें काफी दूर से सुनाई दे जाती हैं. इसलिए इस जीव को दुनिया का सबसे बड़ा जीव (largest animal of the world) माना जाता है. अब इससे पहले कि सोच-सोचकर आपके दिमाग पर बल पड़ने लगे, चलिए आपको बताते हैं कि ये जीव कौन सा है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं ब्लू व्हेल (Blue whale facts) की. व्हेल फैक्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ब्लू व्हेल, गुजरे जमाने के कई डायनासोर से भी बड़ी हुआ करती हैं.

ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव होती है. (प्रतीकात्मक फोटो)

दुनिया की सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल

बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी व्हेल (Largest blue whale size) की लंबाई 100 फीट तक आंकी गई है वहीं उसका वजन 1.8 लाख किलो के करीब नापा गया है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्हेल का वजन 30 हाथियों के कुल वजन से भी ज्यादा होता है. अब जब कोई जीव इतना बड़ा होगा तो जाहिर है कि उसका दिल और धमनियां (Size of blue whale heart and arteries) भी बेहद विशाल होंगी. ब्लू व्हेल की धमनियां इतनी मोटी और बड़ी होती हैं कि एक इंसान उसमें तैर सकता है. वहीं दिल का वजन 181 किलो तक होता है.

181 किलो का दिल, 1 मिनट में 2 से 10 बार होता है बीट!

अब करते हैं दिल के साइज की बात. 181 किलो (Weight of blue whale heart) का दिल छोटा-मोटा तो होने से रहा! आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल का दिल किसी ई-रिक्शे के साइज का होता है. जहां इंसानों के दिल का बीपीएम यानी बीट पर मिनट 60-100 बीट होता वहीं ब्लू व्हेल जब पानी के काफी नीचे होती है तब उसका दिल सिर्फ 2 से 10 बार एक मिनट में धड़कता है. ऐसे वक्त में उसकी धड़कनें 3 किलोटमीटर दूर से भी सुनाई दे जाती हैं. हालांकि, जब वो सतह पर आती है तो उसका दिल 25-37 बार एक मिनट में धड़कता है. ब्लू व्हेल का बड़ा दिल और धीमी हार्टबीट की वजह से ही वो अपने विशाल शरीर में खून का संचार कर पाती है.

