दुनिया के किस देश में होती हैं रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं? सोशल मीडिया पर पूछे गए सवाल पर लोगों ने दिए जवाब

महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले दुनिया के हर कोने से सुनाई देते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देते हैं. सख्त कानून के बावजूद भी लोग महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली अपनी मानसिकता को छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं. भारत में रेप के कई मामले लगभग हर साल सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं पर क्या आप जानते हैं कि अकेले भारत में ही नहीं, दुनिया के सबसे विकसित देशों (which countries have highest rape cases) में भी रेप जैसे मामले होते हैं. आज हम आपको ऐसे देशों (countries with most rape cases) के बारे में बताएंगे जहां रेप के मामले सबसे ज्यादा हैं.

सोशल मीडिया साइट कोरा (Quora) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपर आम लोग अपने सवाल पूछते हैं और आम लोग ही उनके जवाब देते हैं. कुछ साल पहले किसी ने इस साइट पर एक सवाल पूछा- “दुनिया में कौनसे ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा यौन अपराध की घटनाएं होती हैं?” इसी से मिलते जुलते भी कई सवाल लोगों ने पूछे जिसका जवाब बहुत से लोगों ने दिया. अब चूंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस पर बताए गए सभी जवाबों को सच नहीं माना जा सकता, इसलिए हम अन्य विश्वसनीय सोर्स से आपके लिए इस सवाल का जवाब लाए हैं मगर उससे पहले जान लीजिए कि लोगों ने इसका क्या जवाब दिया.

कोरा पर लोगों ने दिया जवाब

प्रतीक मिश्रा नाम के एक शख्स ने कहा- “यौन हिंसा किसी एक देश की महिलाओं की समस्या नहीं है. पूरी दुनिया की महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं. अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे सबसे विकसित देशों में रेप की सबसे ज्‍यादा घटनाएं हुई हैं. दुनिया भर में करीब 36 फीसदी महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार बनी हैं. दक्षिण अफ्रीका रेप की घटनाओं के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है. यहां हर दिन औसतन 1400 रेप की घटनाएं होती हैं. कई लोगों ने भारत का नाम इस लिस्ट में सबसे टॉप पर शामिल कर दिया.

टॉप पर है बोट्सवाना

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू वेबसाइट ने साल 2022 के हिसाब से सबसे ज्यादा रेप केस वाले देशों की लिस्ट जारी की थी जिसमें टॉप पर बोट्स्वाना है. इस देश में प्रत्येक 1 लाख नागरिकों पर रेप का दर 92.93 है. वहीं दूसरे नंबर पर लेसोथो है जहां रेप के मामलों का दर 82.68 है. तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है जहां रेप का रेट 72.10 है और चौथे पर बर्मूडा है जिसका दर 67.29 है. इस वेबसाइट के अनुसार भारत में रोज 1.81 के दर से मामले सामने आते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news