आम है अगर 'फलों का राजा' तो किसे दिया गया है 'रानी' का दर्जा? शरीर के लिए होता है बेहद फायदेमंद

गर्मी में लोगों को दो चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, पहला तो बारिश और दूसरा आम. दोनों ही इंसान को इतनी राहत देते हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. आम (Mango) को नापसंद करने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे. कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका मन सिर्फ आम खाने से नहीं भरता तो वो मैंगो शेक या मैंगो जूस तक पीते हैं. शायद आम की इतनी फैन फॉलोइंग के चलते ही उसे फलों का राजा (King of Fruits) कहते हैं. अब जब फलों की दुनिया में एक राजा है तो रानी (Queen of fruits) भी जरूर होनी चाहिए. क्या आप जानते हैं कि किस फल को रानी का दर्जा दिया जाता है?

मैंगोस्टीन (Mangosteen) नाम का फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसे फलों की रानी या देवताओं का खाना (Food of Gods) कहते हैं. ये स्वाद में खट्टा-मीठा होता है. ये फल साउथ-ईस्ट एशियन देशों (Mangosteen found in South East Asia) में अधिक मात्रा में मिलता है. थाइलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है. यही नहीं, ये थाइलैंड का राष्ट्रीय फल (National Fruit of Thailand) भी है. इसका वैज्ञानिक नाम जहां गार्सीनिया मैंगोस्टाना (Garcinia mangostana) है.

मैंगोस्टीन को फलों की रानी या फिर देवताओं का खाना कहते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ब्रिटेन की रानी को भी पसंद था फल

भारत जैसे विविधता भरे देश में इसे अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. हिन्दी में जहां इसे मंगुस्तान कहते हैं वहीं मलयालम में इसे काटंपी कहते हैं जबकि मराठी में कोकम, कन्नड़ में हन्नू और बंगाली में काओ नाम से जाना जाता है. इस फल को अब कई शेफ भी पसंद करते हैं और अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं. यही नहीं, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया को भी ये फल बहुत पसंद था. एनडीटीवी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार लोगों का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी था जब रानी ने उनके लिए ताजा बैंगनी फल लाने वाले को 9 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा कर दी थी.

शरीर के लिए है फायदेमंद

एक वक्त तो ऐसा भी था जब अमेरिका में इस फल को बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके जरिए देश में एशियान फ्लाय यानी मक्खियां आने लगी थीं. इस बैन को साल 2007 में हटा दिया गया था. इस फल में एंटीऑक्सिडेंट भारी मात्रा में होते हैं. इस वजह से ये कैंसर, दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है वहीं सर्दी-जुकाम को खत्म करने में भी कारगर है. मैंगोस्टीन में विटामिन सी भी भारी मात्रा में होता है. ये फल महिलाओं में अनियमित पीरियड की समस्या को भी खत्म करने में मदद करता है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news