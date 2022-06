दुनिया का सबसे जहरीला जानवर कौन सा है? चंद सेकेंड में शिकार को उतार देता है मौत के घाट

दुनिया में हर जीव को प्रकृति ने बचाव के लिए कई ऐसे तरीके दिए हैं जिनसे वो अपनी जान की हिफाजत करता है. इन तरीकों से उसे अपना शिकार पकड़ने में भी मदद मिलती है. पूरी लाइफ साइकल में एक जीव, दूसरे के लिए शिकार होता है तो तीसरे के लिए शिकारी. वो अपनी खास शक्तियों से शिकार को पकड़ता या बचाव करता है. ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ या यूं कहें कि सबसे जहरीला कौन (World’s Most Venomous Animal) सा जीव है.

आम आदमी अपने-अपने नजरिए से जीवों को ज्यादा जहरीला और कम जहरीला मानता है. किसी के लिए शेर या अन्य बिल्लियां खतरनाक होती हैं तो किसी के लिए मगरमच्छ या अन्य रेप्टाइल. मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस जीव के बारे में जिसे जहरीला (Which creature in most venomous in the world) होने के पैमाने पर दुनिया का सबसे खतरनाक जीव वैज्ञानिक मानते हैं. इस जीव को खतरनाक मानने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं.

दुनिया का सबसे जहरीला जीव

हाउ स्टफ वर्क्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जानवरों के खतरनाक होने के कई पैमाने हो सकते हैं. जैसे या तो वो बेहद जहरीले हों. या फिर उनसे बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हों, या फिर वो बेहद गुस्सैल हों. मगर आज हम इन सारे पैमानों में से एक, सबसे जहरीले जीव के बारे में बताने जा रहे हैं. कई लोग किंग कोबरा को सबसे जहरीला मानते हैं तो कई बिच्छुओं को. कुछ कहते हैं कि मेंढक की खास प्रजाति सबसे जहरीली है तो कुछ का मानना है कि बॉक्स जेली फिश सबसे जहरीला जीव है. मगर रिपोर्ट की मानें तो दुनिया का सबसे जहरीला जीव है जियोग्राफी कोन स्नेल (Conus geographus). जितना जहर एक बड़े बिच्छू को चाहिए अपने शिकार को मारने के लिए, उसके सिर्फ दसवें भाग का इस्तेमाल का ये घोंघा अपने शिकार को मार डालता है.

30 इंसानों की हो चुकी है मौत

ये छोटे से सीप लगे जीव इंडो-पैसिफिक की चट्टानों पर रहते हैं और इंसानों से इनका सामने बहुत कम होता है. यही वजह है कि इस जीव के द्वारा मरना इंसानों के लि बेहद दुर्लभ है. हालांकि, अब तक इन घोंघों से 30 गोताखोरों की मौत दर्ज की जा चुकी है. हैरानी की बात ये है कि अगर लोगों को वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो 65 फीसदी लोगों की घोंघे के काटने से मौत हो जाएगी. फिलहाल इसका जहर खत्म करने की कोई दवा नहीं है. मरीज को सिर्फ खुद को मजबूत रखना पड़ेगा जिससे धीरे-धीरे उसका जहर शरीर से चला जाए.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news