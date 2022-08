VIDEO: मां के साथ लुका छुपी खेलते नजर आया सफेद बाघ का बच्चा! घबराकर गिर पड़ी बाघिन

मां और बच्चे के बीज का प्यार बेहद खास होता है. फिर चाहे ये रिश्ता इंसान के बीच का हो या फिर जानवर का. आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें जानवरों के बीच का प्यार नजर आता है. मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल (Cub tries to scare tigress video) हो रहा है जिसमें एक बाघिन और उसके बच्चे के बीच की मस्ती और प्यार दिखाई दे रहा है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (cute animal videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में जो वीडियो पोस्ट किया है इसमें एक सफेद बाघ और उसके बच्चे (white tiger and cub playing video) के बीच मस्ती होते दिखाई दे रही है. मजेदार बात ये है कि बाघ का बच्चा (white tiger cub try to scare mother video) सोच समझकर मां को डराने चलता है मगर उसे डरता देख खुद ही डर जाता है.



बच्चे ने मां को डराने की कोशिश की

वीडियो किसी बड़े पिंजड़े का लग रहा है. एक सफेद बाघ का बच्चा दरवाजे के अंदर से पिंजड़े के खुले एरिया में झांक रहा है. वहां उसकी मां टहलती हुई दिख रही है. मादा बाघ का चेहरा दूसरी तरफ है इसलिए वो अपने बच्चे को देख नहीं पा रही है. बच्चा अचानक से कूदकर उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर बाघिन तुरंत डर जाती है और नीचे गिर जाती है. अपनी मां को डरते हुए देखकर बच्चा भी ठिठक जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसे 58 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसी वीडियो के कमेंट में अकाउंट की तरफ से इसी तरह का दूसरा वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें एक स्नो लेपर्ड यानी बर्फ में रहने वाला तेंदुआ अपने बच्चे के साथ मस्ती करते नजर आ रहा है. उसका बच्चा धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है और मां को डराना चाहता है. जैसे ही तेंदुआ बच्चे को देखता है वैसे ही उछल पड़ता है. कई लोगों ने कहा कि मां सिर्फ बच्चे के साथ खेल रही थी, इसलिए गिर पड़ी. एक ने कहा कि बिल्लियों का एक जैसा व्यवहार कैसे हो सकता है. एक ने कहा कि मां को देखकर बच्चा भी डर गया था.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news