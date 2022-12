भारत का 'राष्ट्रीय सरीसृप' कौन सा जीव है? IFS अधिकारी के सवाल का कम ही लोग जानते होंगे जवाब

सरीसृप यानी रेप्टाइल उन जीवों को कहते हैं जिनकी चमड़ी खास छिलके वाली होती है और वो ठंडे खून वाले होते हैं, उनके बच्चे अंडे से पैदा होते हैं. सांप, गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ आदि जैसे जीव रेप्टाइल कहलाते हैं. ये तो शायद हर कोई जानता होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सरीसृप (National Reptile of India) कौन सा है? लोगों को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी के बारे में तो पता है मगर राष्ट्रीय सरीसृप के बारे में कम ही लोग जानते हैं.

आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर जानवरों से जुड़े रोचक पोस्ट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने कोई वीडियो या फोटो तो नहीं पोस्ट किया है पर लोगों से एक सवाल पूछा है, सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय सरीसृप (Who is the National Reptile of India) कौन सा है. यूं तो भारत में रेप्टाइल्स की कई प्रजातियां हैं मगर उनमें से एक है जिसे नेशनल रेप्टाइल का दर्जा मिला है.

परवीन ने ट्वीट कर लोगों से सवाल किया है. (फोटो: Twitter/ParveenKaswan)

किंग कोबरा है सही जवाब!

लोगों को 800 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और कई ने रीट्वीट भी किया है. बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर दी है. त्रिकांत शर्मा नाम के फोटोग्राफर ने जवाब बताते हुए जीव की फोटो भी शेयर कर दी.

किंग कोबरा को नेशनल रेप्टाइल कहते हैं. (फोटो: Canva)

इस जीव का नाम है किंग कोबरा जिसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है. निशा राय ने लिखा- किंग कोबरा या फिर सांप खाने वाले सांप को भारत का नेशनल रेप्टाइल कहा जाता है. ये साउथ ईस्ट एशिया में, भारत के जंगलों समेत, आसानी से मिल जाते हैं.

किंग कोबरा क्यों है खास?

नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार किंग कोबरा यूं तो अपने आगे के शरीर को उठा सकता है पर जब वो गुस्से में होता है तो वो अपने शरीर के तीन-चौथाई हिस्से को भी आसानी से उठा सकता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव हाथियों तक को काटकर धूल चटा सकते हैं. यही एक लौता ऐसा सांप है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके काटने के चंद मिनट में इंसान की मौत हो सकती है पर इतना खतरनाक जीव, कई प्रजाति के नेवलों का भोजन बन जाता है.

