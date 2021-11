हवाई जहाज की खिड़की में क्यों होता है छोटा सा छेद? आपकी जान बचाने के लिए है बेहद जरूरी!

अगर आपने कभी हवाई जहाज में यात्रा की होगी तो उसके अंदर के इंटीरियर को देखकर काफी प्रभावित हुए होंगे. साथ-सुथरी सीटें, सुविधाएं और एयर होस्टेस द्वारा बताए जाने वाले निर्देश. प्लेन का पूरा अनुभव काफी अनोखा होता है और जो लोग पहली बार यात्रा करते हैं वो काफी उत्साहित नजर आते हैं. मगर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्लेन की खिड़की के शीशे में एक छोटा सा छेद होता है? (Why airplane windows have tiny holes?) क्या आप जानते हैं कि उसका काम क्या होता है और वो जरूरी क्यों होता है? (Use of tiny holes in aeroplane windows) चलिए आपको बताते हैं.

ट्रेन की तुलना में हवाई जहाज ज्यादा दुर्गम स्थिति से होकर यात्रा तय करता है. जमीन से हजारों फीट ऊपर, ऑक्सीजन और हवा का दबवा बेहद कम होता है. ऐसे में प्लेन की खिड़कियों को खास तरह से डिजाइन किया जाता है. प्लेन की खिड़की पर नजर आने वाला छोटा सा छेद हमारी सुरक्षा के लिए होता है. इसके ना होने से यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है.

बीच वाले कांच पर होता है छेद. (फोटो: प्रतीकात्मक तस्वीर)

हवा का दबाव मेंटेन रखता है छेद

जब प्लेन 33,000 फीट से 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ता है तो हवाई जहाज के बाहर हवा का दबाव (Air Pressure outside aeroplane) काफी कम हो जाता है. मगर प्लेन के अंदर का दवाब (Air Pressure inside aeroplane) यात्रियों के लिए ज्यादा किया जाता है जिससे कि वो सांस ले सकें. एयर प्रेशर में फर्क होने के चलते प्लेन की खिड़की पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. ऐसे में अगर प्लेन का कांच टूट जाए तो प्लेन के क्रैश होने के साथ यात्रियों की जान जाना निश्चित है. कांच ना टूटे इसलिए प्लेन की खिड़की पर तीन परत के कांच लगाए जाते हैं.

छेद से खिड़की का कांच बचा रहता है. (फोटो: प्रतीकात्मक तस्वीर)

बाहरी कांच को बचाए रखता है ब्लीड होल

खिड़की पर नजर आने वाले छोटे से छेद को ब्लीड होल कहते हैं जो बीच वाले कांच पर बना होता है. इससे हवा पास होती है. ये बाहरी कांच और अंदरूनी कांच के बीच हवा के दबाव के मेंटेन रखने में मदद करता है. छेद के जरिए पहले कांच पर अधिक प्रेशर नहीं बनता. तीसरा कांच, जिसे हम छू सकते हैं, वो सिर्फ इन दोनों काचों को स्थिर रखने के लिए, और नुकसान से रोकने के लिए होता है. बीच वाले कांच में जो छेद है उससे हल्की हवा निकलने के साथ मॉइश्चर भी निकलता है जो शीशे पर धुंध जमने नहीं देता है.