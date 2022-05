गोल क्यों होती हैं प्लेन की खिड़कियां? कभी नहीं देखा होगा चौकोर आकार, हैरान करने वाला है कारण

घरों में या ऊंची इमारतों में आपको हमेशा ही चौकोर या रेक्टैंगल आकार की खिड़किया दिखाई देती होंगी. यहां तक कि घर में प्रयोग होने वाले कई उपकरणों के दरवाजे भी चौकोर ही होते हैं मगर क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन की खिड़कियां क्यों गोल आकार की होती हैं? आपक कहेंगे कि वो तो सिर्फ डिजाइन के लिए होता होगा मगर ऐसा नहीं है. प्लेन की खिड़कियों को गोल (Why Are Airplane Windows Round) बनाने के पीछे भी एक खास कारण है जो शायद आप नहीं जानते होंगे.

हाउ स्टफ वर्क्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार काफी साल पहले जब कमर्शियल एयरलाइन्स की शुरुआत हुई तो खिड़कियां चौकोर (Why aeroplane windows not square in shape) ही बनाई जाती थीं. उस दौरान लोगों का मानना था कि अगर घरों और अन्य इमारतों में चौकोर खिड़कियां कारगर साबित होती हैं तो फिर प्लेन में क्यों नहीं. मगर अतीत में कुछ बेहद अजीबोगरीब और दर्दनाक प्लेन दुर्घटनाएं घटीं जिससे इंजीनियर्स ने फिर से प्लेन की खिड़कियों का डिजाइन (plane window design reason) ठीक करने के बारे में सोचा.

चौकोर खिड़कियों के क्या थे नुकसान?

आपको जानकर हैरानी होगी कि 1953 और 1954 में दो ऐसे प्लेन क्रैश की घटनाएं घटीं जिसका कारण चौकोर खिड़की था. इंजीनियर्स ने पाया कि चौकोर खिड़कियां होने के कारण खिड़की में अपने आप कमजोर स्पोट बन जाता था जिससे मेटल फटीग फेलियर बन जाता था. यानी खिड़की के कोने बेहद कमजोर हो जाते थे और हवा के दबाव के कारण खिड़कियां टूट जाती थीं. 1950 तक कई फ्लाइट काफी ऊंचाई पर उड़ रही थीं. ऐसे में हवा के दबाव से खिड़कियां टूटना लाजमी था.

गोल खिड़कियां कैसे होती हैं फायदेमंद?

इस वजह से गोल खिड़कियां बनाने की शुरुआत हुई. गोल खिड़कियां प्रेशर को पूरी खिड़की (amazing facts about aeroplane window) में बराबरी से बांट देती हैं और खिड़की के किसी कोने पर प्रेशर बना नहीं रहता. ऐसे में हवा का दबाव ज्यादा होने से क्रैक या टूटने का खतरा भी नहीं होता है. गोलाकार आकार भी मजबूत होते हैं और विरूपण का विरोध करते हैं, जिससे वे विमान के अंदर और बाहर बार-बार दबाव के अंतर को झेलने में सक्षम होते हैं. इसके अलावा आपने प्लेन के कांच की कई लेयर देखी होंगी और शीशे में छोटा सा छेद भी देखा होगा जो बेहद जरूरी होती है. यहां क्लिक कर आप जान सकते हैं कि हवाई जहाज की खिड़की में क्यों होता है छोटा सा छेद?

