बाथरूम सिंक की तरह किचेन सिंक में क्यों नहीं होता एक्स्ट्रा छेद? नहीं जानते होंगे छोटे से होल की अहमियत

बाथरूम के वॉशबेसिन (Bathroom Wash basin Design) में हाथ धोते वक्त क्या कभी आपने गौर किया है कि उसमें नल के नीचे या सिंक की ऊपरी पट्टी पर एक छोटा छेद (Why Does a Bathroom Sink Has Extra Hole?) बना होता है. बड़े ड्रेन वाले छेद के अलावा भी एक छोटा छेद सिंक में बना होता है. क्या आप जानते हैं कि इस छेद (Use of Small Hole in Bathroom Sink) का काम क्या होता है? इसके अलावा क्या आपने किचेन के सिंक में बर्तन या सब्जियां धुलते वक्त देखा है कि उसमें बाथरूम सिंक की तरह छेद मौजूद (Why Kitchen Sink doesn’t have hole like bathroom sink) नहीं होता है. तो चलिए आपको बतातें हैं कि इस छोटे से छेद का काम क्या होता है और ये छेद किचेन के सिंक से क्यों गायब रहता है.

बाथरूम सिंक और किचेन सिंक का डिजाइन एक दूसरे से काफी अलग होता है. सबसे बड़ा फर्क इन दोनों में एक छोटे से छेद का होता है. बाथरूम सिंक के डिजाइन पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने छेद हैं. आज कल तो डिजाइन के लिए कई सिंक ऐसे भी बनते हैं जिसमें सिर्फ ड्रेन वाला एक बड़ा छेद होता है मगर छोटा छेद नहीं होता. दरअसल, इस छोटे से छेद का काम होता है सिंक से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना.

बाथरूम सिंक में जो छेद होता है उसे ओवरफ्लो होल भी कहते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)

ओवरफ्लो और हवा के लिए होता है छेद

बाथरूम सिंक में ये छोटा होल ओवरफ्लो (Overflow hole in bathroom sink) को रोकने के लिए होता है. कई बार ड्रेन वाले छेद में कुछ फंस जाता है जिसके कारण सिंक में ज्यादा पानी भर जाता है और धीरे-धीरे बाहर निकलता है. तब ये छेद अपना काम करता है. जैसे ही पानी इस छेद तक पहुंचता है वैसे ही इसमें से पानी बाहर निकलने लगता है. इससे सिंक के बाहर पानी नहीं बह पाता. इस छेद का दूसरा काम हवा को बाहर निकालना है. जब ड्रेन वाले छेद से हवा नहीं निकल पाती तो भी पानी धीरे-धीरे सिंक से निकलता है. ऐसे में इस छेद के जरिए हवा पास होती है. हवा ठीक ढंग से निकलने का नतीजा ये होता है कि सिंक अच्छे से काम करता है. इसी तरह बाथटब में भी आपने गौर किया होगा कि ये ओवरफ्लो होल होता है. कई बार लोग बाथटब में पनी चलाकर कुछ और काम में लग जाते हैं. ऐसे में इस छेद के जरिए एक्स्ट्रा पानी पाइप में चला जाता है और बाथरूम नहीं भरता.

किचेन सिंक में नहीं होता ओवरफ्लो होल. (प्रतीकात्मक फोटो)

किचेन सिंक में क्यों नहीं होता ओवरफ्लो छेद

अब सवाल ये उठता है कि आपके किचेन में लगे सिंक में ओवरफ्लो छेद (Overflow hole missing in kitchen sink) क्यों नहीं होता. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि किचने सिंक में दो सिंक का डिजाइन बना होता है. यानी सिंक का एक डिजाइन नीचे हाइट का होता है और उसे घेरता हुआ दूसरा सिंक ऊपर होता है. ये खास डिजाइन ओवरफ्लो को रोकने में मदद करता है. ओवरफ्लो होल ना होने का दूसरा और सबसे अहम कारण ये है कि किचेन सिंक में कई बार खाना भी फंस जाता है. अगर इस होल में खाना फंसेगा तो ये आसानी से बाहर नहीं निकलेगा और फिर उसमें बैक्टीरिया पनपने लगेंगे. इसके चलते ये बैक्टीरिया साफ बर्तनों में भी लग जाएंगे जिसमें खाना खाने से किसी की भी तबीयत आसानी से खराब हो सकती है.