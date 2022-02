बिस्किट में क्यों बने होते हैं ढेरों छेद? सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, जरूरी कारण से बनाए जाते हैं होल

बच्चा हो या बूढ़ा, बिस्किट (Biscuits) खाना किसे नहीं पसंद है. सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, चाय के साथ या कोल्ड के साथ, लोगों को बिस्किट खाने का बहुत शौक होता है. आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं तो आपका स्वागत बिस्किट से ही किया जाता है. बिस्किट की काफी बड़ी मार्केट है और हर बिस्किट (Types of biscuits) का अलग डिजाइन होता है. मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि कई ऐसे बिस्किट भी होते हैं जिनमें छेद बना रहता है? (Why biscuits have holes?) चलिए आपको बताते हैं कि बिस्किट्स में छेद का क्या काम होता है.

आपने कई स्वीट एंड सॉल्टी स्वाद वाले बिस्किट खाए होंगे जिनके ऊपर छेद बना रहता है. यही नहीं, मीठे बिस्किट जैसे बॉर्बन पर भी ढेरों छेद (Holes in biscuits) बने रहते हैं. डिजाइन के अलावा ये छेद इनके मैन्युफैक्चर से भी जुड़े रहते हैं. आपको बता दें कि इन छेद को डॉकर्स कहते हैं. छेद होने का प्रमुख कारण ये है कि बेकिंग के वक्त इनमें से हवा पास होती है जिससे इन्हें ज्यादा फूलने से रोका जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि इन छेद को बनाया कैसे जाता है.

बिस्किट का छेद हवा निकलने के लिए बनाया जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो)

हवा निकलने के लिए बनाते हैं छेद

बिस्किट बनने (How biscuits are made?) से पहले, आटा, चीनी और नमक को शीट की तरह ट्रे पर फैलाकर एक मशीन के नीचे रख दिया जाता है. इसके बाद ये मशीन इस डो में छेद बना देती है. बिना इन छेद के बिस्किट ठीक से नहीं बन सकता. डो के अंदर हवा भर जाती है जो अवन में हीट करने के दौरान गर्म होने से फूलती है. इससे बिस्किट का आकार बड़ा होने लगता है. आकार बढ़ने से रोकने के लिए छेद बनाए जाते हैं.

बिस्किट के छेद से ही वो आसानी से पकता है. (प्रतीकात्मक फोटो)

हीट निकलने के लिए बनाते हैं छेद

मशीन, इन छेदों को एक समान दूरी पर और एक बराबर बनाती है. ऐसा करने से बिस्किट हर तरह से एक बरारब फूलता और पकता है. उतने छेद बिस्किट में बनाए जाते हैं जितने से पकने के बाद बिस्किट क्रंची और क्रिस्पी बन जाए. छेद बनाने का एक और कारण है हीट को बाहर निकालना. अगर होल नहीं होंगे तो बिस्किट की हीट बाहर नहीं निकल पाएगी और इस कारण से बिस्किट टूटने लगेगा.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news