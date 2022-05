विचित्र सिंड्रोम जिसमें इंसान परिवार के लोगों को समझने लगता है बहरूपिया! अपनों की पहचान पर होता है शक

सोचिए कि किसी दिन आपके पिता काम से घर लौटें और आप उनके लिए दरवाजा खोलने जाएं. दरवाजे पर उन्हें देखते ही आपके दिमाग में पहली चीज ये आए कि सामने खड़ा शख्स आपके पिता नहीं, बल्कि उनकी शक्ल लिए कोई बहरूपिया है! आप कहेंगे कि ये कैसा निर्थक ख्याल है! सामने पिता दिखें और हमें लगे कि कोई और है. मगर ये निर्थक नहीं, सच में एक सिंड्रोम (syndrome in which people think family member replaced by an imposter) है जिससे कई बार ग्रसित हो जाते हैं.

कैपग्रास सिंड्रोम (Capgras syndrome) या फिर इंपोस्टर सिंड्रोम (imposter syndrome) अपने में एक बेहद विचित्र कंडीशन है जिसमें लोगों को लगने लगता है कि उनके जानने वालों की जगह कोई और आ गया है. यानी उनके परिवारवालों का चेहरा लेकर कोई और उनकी जगह साथ आकर रहने लगा है. इसे डेजा वू (Deja Vu) का उल्टा समझ सकते हैं. डेजा वू में जहां इंसान को लगता है कि उसने किसी घटना को पहले भी मेहसूस किया है या फिर किसी इंसान से की गई बात पहले भी हो चुकी है, वहीं कैपग्रास सिंड्रोम (What is capgrass syndrome) में लोगों को लगने लगता है कि उनकी पर्सनल बातों को जानकर कोई अंजान व्यक्ति उनके सामने आ गया है.

अपनों को ही बहरूपिया समझने लगते हैं लोग

आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के साथ-साथ लोग अपने पालतू जानवरों पर भी शक करने लगते हैं कि वो कोई और है. कैपग्रास सिंड्रोम को काफी दुर्लभ माना जाता था मगर अब डॉक्टर्स दावा करते हैं कि ये इतना भी दुर्लभ नहीं है, बस इसके मामले दर्ज कम हुए हैं. आपको बता दें कि कैपग्राम सिंड्रोम की खोज दो फ्रेंज डॉक्टर्स ने की थी. एक थे जोसफ कैपग्राम, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा और दूसरे थे जीन रोबुल. दोनों ने मैडम एम नाम की महिला पर जांच की थी जो ये दावा करती थी कि उसके परिवार के लोग और पड़ोसियों की शक्ल लेकर कोई और रहने लगा है. उसका दावा था कि उसके असली पति की जगह अब तक 80 लोग उसके पति की शक्ल लेकर उसके साथ रहने लगे हैं.

क्यों होता है कैपग्राम सिंड्रोम?

कैपग्रास सिंड्रोम कैसे होता है इसका डॉक्टरों के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है. मगर डॉक्टरों का कहना है कि जिनको ये होता है उन्हें कोई ना कोई दिमागी बीमारी, जैसे एल्जाइमर्स आदि होती है. उनका दावा है कि ब्रेन और इमोशन उस तरह एक दूसरे से नहीं जुड़ते जैसे उन्हें जुड़ना चाहिए. सिंड्रोम में लोग अपनों का चेहरा नहीं भूलते. चेहरा देखकर उन्हें समझ आएगा कि वो उनके परिवारवाले ही हैं, बस वो उन लोगों से जुड़ी भावनाओं को मेहसूस नहीं कर पाते जो उन्हें पहले आती थीं. ये मेमोरी लॉस का भी संकेत होता है. ऐसे में कैपग्रास सिंड्रोम से जुड़े लोग कई बार ज्यादा शक करने लगते हैं और हमला भी कर सकते हैं.

