भारतीय फैन में क्यों होते हैं सिर्फ सिर्फ 3 ब्लेड? 4 ब्लेड वाले होते हैं विदेशी पंखे! जानिए इसका कारण

होली आते ही गर्मी का सीजन ऐसा शुरू होता है कि लोग पंखें चलाना शुरू कर देते हैं. इसी वजह से बहुत से घरों में पंखे साफ भी कर दिए जाते हैं. आपने ये तो गैर किया ही होगा कि आपके घर में लगे पंखों में 3 ब्लेड (Why ceiling fans have 3 blades) यानी पंखियां होती हैं. आमतौर पर भारतीय घरों में 3 ब्लेड वाले पंखे ही होते हैं, हालांकि, कई जगहों पर 4 ब्लेड वाले भी दिख जाते हैं. 4 ब्लेड (Why western countries have 4 blade ceiling fans) वाले पंखे पश्चिमी देशों में काफी कॉमन होते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि पंखे में सिर्फ 3 ही ब्लेड लगाए जाते हैं?

पंखों की संख्या विज्ञान पर आधारित है. आम लोगों को लग सकता है कि पंखे में जितने ज्यादा ब्लेड होंगे, उतनी ज्यादा वो हवा देगा. मगर ऐसा नहीं है. संख्या ज्यादा होने से हवा कम हो जाती है. जितने कम ब्लेड होंगे, हवा उतनी ज्यादा लगेगी. चूंकि भारत गर्म देश है, यहां के पंखों को लगाने का कारण मुख्य तौर पर यही है कि वो ज्यादा हवा दें. ऐसे में यहां तीन ब्लेड वाले पंखे ही उपयोग होते हैं. फर्राटा पंखों में तो कई बार 2 ही ब्लेड लगे होते हैं, इसलिए वो और भी तेज हवा देता है.

विदेशों में 4 पंख वाले फैन भी होते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

विदेशों में क्यों होते हैं 4 ब्लेड के पंखे?

अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत में पंखों का प्रयोग हवा देने के लिए होता है, तो विदेशों में किस वजह से होता है? दरअसल, पश्चिमी देश ठंडे होते हैं. वहां पंखों का इस्तेमाल हवा देने के लिए नहीं, वेंटिलेशन के लिए होता है. गर्मी के मौसम में वहां लोग एसी ज्यादा चलाते हैं. ऐसे में पंखा सिर्फ एक विकल्प होता है जो एसी की हवा को कमरे में फैलाने का काम करता है.

तीन ब्लेड के पंखे क्यों होते हैं अच्छे?

विज्ञान के अनुसार जब पंखों में ज्यादा ब्लेड होते हैं तो मोटर पर ज्यादा लोड पड़ता है जिससे वो जल्दी खराब भी हो सकते हैं, वहीं तीन ब्लेड वाले पंखों में लोड कम पड़ता है. ज्यादा पंखियां हवा के बीच में रेसिस्टेंस का काम करती हैं और उसकी स्पीड को कम कर देती हैं. इससे हवा की डिलिवरी कम हो जाती है. यही वजह है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में कम ब्लेड वाले पंखे ही ज्यादा मिलते हैं. तीन ब्लेड वाले पंखे ऊर्जा भी कम इस्तेमाल करते हैं ऐसे में बिजली बचाने में उपयुक्त हैं.

