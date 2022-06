कमर्शियल एयरलाइन में यात्रियों के लिए क्यों नहीं होते पैराशूट? जान बचाने के लिए नहीं रखते बचाव का उपकरण!

फाइटर जेट्स या मिलिट्री हवाईजहाजों में बैठे लोगों की सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया जाता है. प्लेन में मौजूद हर यात्री के लिए पैराशूट भी मौजूद होता है जिससे खतरे वक्त अगर प्लेन से बाहर कूदने की जरूरत पड़े तो वो उस पैराशूट का इस्तेमाल कर प्लेन से बाहर कूद जाएं. मगर क्या आप जानते हैं कि यात्री विमानों में यात्रियों के लिए पैराशूट (Why passenger planes don’t have parachutes) नहीं होता है? आप सोचेंगे कि इसका मतलब ये तो नहीं कि विमान कंपनियों को यात्रियों के जान की परवाह ही नहीं है!

जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कमर्शियल एयरलाइन्स में पैराशूट (No parachutes in commercial planes) मौजूद ना होने के पीछे खास कारण होता है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे. कमर्शियल विमानों में पैराशूट (parachute in commerical aeroplanes) ना रखने के पीछे एक बड़ा कारण होता है. वो ये कि पैराशूट ना रखकर कंपनियां यात्रियों की ही जान सुरक्षित करती हैं. अब आप सोचेंगे कि बचाव में काम आने वाला एक उपकरण ना होने से जान कैसे बच सकती है.

यात्रियों को नहीं आती पैराशूट उड़ाने की टेकनीक

दरअसल, कमर्शियल एयरलाइन्स में यात्रा कर रहे यात्रियों के पास पैराशूट के साथ कूदने की ट्रेनिंग नहीं होती. ना ही उन्हें पैराशूट का अंदाजा होता है कि उसे कितनी देर में और किस टेकनीक से खोला जाए. अगर किसी तरह उन्होंने पैराशूट खोल भी लिया तो लैंडिंग बेहद मुश्किल होती है. इतनी ऊंचाई से जब कोई पैराशूट से नीचे उतरता है तो वो किस दिशा में उड़ रहा है ये भी ध्यान देना पड़ता है. उतरते वक्त पैरों की पोजीशन किस तरह से हो जिससे उन्हें टूटने से बचाया जाए, ये भी जरूरी बात है.

स्कायडाइविंग विमानों से अलग होते हैं कमर्शियल विमान

अब आप कह सकते हैं कि जो लोग स्कायडाइविंग करते हैं उन्हें कुछ देर में स्कायडाइविंग के गुण सिखाकर प्लेन से कुदा दिया जाता है तो फिर यात्रियों को क्यों नहीं. वो इसलिए क्योंकि कमर्शियल प्लेन, स्कायडाइविंग करने वाले प्लेनों की तुलना में ज्यादा ऊपर उड़ते हैं. स्कायडाइविंग वाले प्लेन 15 हजार से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और उनकी गति धीमी होती है जबकि यात्री विमान 35 हजार फीट तक की ऊंचाई पर उड़ते हैं और उनकी गति बहुत ज्यादा होती है. कमर्शियल प्लेन इतने बड़े होते हैं और उनके पीछे मिलिट्री एयरप्लेन की तरह कोई रैंप भी नहीं होता है जिसके चलते यात्रियों को प्लेन से नहीं कुदाया जा सकता.

बेहद महंगे होते हैं पैराशूट

इससे जुड़ी एक और जरूरी बात है, वो है पैराशूट किट के दाम से जुड़ी. ये पूरी किट काफी महंगी और भारी होती है. अगर हर यात्री के प्लेन में पैराशूट रखा जाए तो उसका वजन 3 हजार किलो तक बढ़ जाएगा. इसके अलावा पैराशूट से लेकर उसके लिए इस्तेमाल में आने वाले गेयर जैसे कि हेल्मेट आदि का भी दाम काफी महंगा होता है और अगर इन्हें कंपनियां प्लेन में रखती हैं तो उसका दाम भी यात्रियों से ही वसूला जाएगा.

